Basilio García Sevilla, 19 NOV 2026 - 11:44h.

"Que disfrute al máximo", el consejo del jiennense al árbitro del próximo sábado

El CTA respalda a Munuera Montero en todas sus decisiones sobre el derbi

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A dos días del derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié, y aún sin saber quién será el encargado de dirigir la contienda, el último árbitro de un partido como este, José Luis Munuera Montero, ha compartido junto a Jorge Figueroa Vázquez un análisis del momento que vive el arbitraje en España. Ha sido en el marco de los desayunos informativos organizados por la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla, en un lugar tan icónico en la capital hispalense como el Hotel NH Collection y, concretamente, en el salón donde los múltiples equipos que visitan esta instalación suelen almorzar antes de desplazarse al Sánchez-Pizjuán, el Benito Villamarín o el Estadio de La Cartuja para jugar sus partidos oficiales.

Munuera Montero, jiennense afincado en Córdoba, fue el primer árbitro adscrito al Comité Andaluz que dirigió un derbi Sevilla-Betis al ‘abolirse’ la norma de la territorialidad. “Cualquier partido requiere una responsabilidad espectacular. Cuando debuté en Vigo, hace 11 años, recuerdo salir por el túnel con esa sensación de responsabilidad. Ese partido sabía que era importante para nosotros, como equipo, para el colectivo, al romper la norma en un derbi andaluz. Bajo nuestro punto de vista, salió bien en todos los aspectos, los jugadores se comportaron espectacular. Lo guardaré con mucho cariño. Como jiennense afincado en Córdoba, para nosotros, nuestro equipo, fue un orgullo”, expresaba el colegiado.

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Pese a todo, Munuera Montero aboga por no repetir la experiencia al sentirse satisfecho por el arbitraje que hizo la temporada pasada, aunque abre la puerta a que Orellana Cid, colegiado sevillano, pueda dirigir un Sevilla-Betis. “Cuando las cosas salen bien es mejor no repetirlas, por si las moscas. Es cuestión de dar a entender que cualquier arbitro podría arbitrar a cualquier equipo de Primera. Es una norma que se ha roto ya en varias ocasiones y a futuro no lo sé. Dependerá del propio árbitro, de si él quiere arbitrar un partido de esa envergadura en la ciudad. Podría pasar. No diría que no. Siempre y cuando el árbitro quiera. Si subiese el Córdoba a Primera división no sé si querría arbitrar un partido. No lo sé. Por la repercusión en la calle, en el día a día, que ya de por sí es alta. Pero uno dice, ¿para qué? Como norma se podría hacer, va más ligado al perfil personal de cada compañero”.

Por su parte, el sevillano Figueroa Vázquez ve más que complicado dirigir desde la Sala VOR el partido de máxima rivalidad de la tierraque le vio crecer. “Yo no lo he hecho, y tampoco lo haré. ¿Te haría ilusión hacer el derbi de la ciudad? Antes, cuando era más joven, decía que sí. Pasado el tiempo, cualquiera de nosotros estaríamos preparados para hacer este partido, pero no sé si la sociedad y el mundo del fútbol tal y como está, está preparado para tomar decisiones. Convivir en una ciudad como la nuestra, en la que compartimos muchos espacios y mucho tiempo, lo más responsable es seguir con la buena armonía que tengo con ambos equipos, que al colectivo lo tratan de una forma espectacular. Las relaciones son muy buenas”, aseguraba.

“Los lunes mandan un correo electrónico donde se reciben las designaciones y el CTA lo publica un día antes. No tengo acceso al correo de todos. Pueden ser los otros 19 compañeros de Primera división”, comentaba Munuera Montero sobre la posible designación para el partido del sábado. Sea quien sea, el jiennense le pide “que disfrute al máximo”.

El árbitro y el derbi

El comportamiento de Azpilicueta y Bartra. “Por poner un ejemplo del derbi del año pasado, fue público. Recuerdo un dialogo constante con Azplicueta y Bartra todo el partido, de una forma espectacular. Cuando pasó la jugada de Isaac Romero vino César, se la expliqué tranquilamente, la aceptó y me pareció un comportamiento ejemplar. De los dos equipos y de los capitanes, desde el respeto. Tienes que entender que mi criterio es este. Impresionante, tanto uno como otro. Un ejemplo de gestión y dialogo de ellos. Como responsable de su equipo hacia nosotros. Fue una de las claves para que la gestión me resultase más cómoda con ellos. No quiero que estés de acuerdo conmigo, pero dímelo con respeto y tranquilidad. Fueron muchísimas situaciones de diálogo y así fue”.

Preparación del derbi. “Tiene que ser la misma que en otro partido. Las rutinas son iguales. El equipo es encargado de estudiar los aspectos generales de cada equipo. Cuanta más información, mejor. El árbitro es un consumidor alto de fútbol, a los jugadores los conocemos todos”.

Consignas. “Tienes que ser lo suficientemente inteligente y desarrollar ese talento para saber qué perfil de partido tienes. No es lo mismo un toro que otro. Qué advertencias o conflictos puedes tener, desarrollar esa habilidad. Estamos al servicio del fútbol y tienes que saber y entender qué perfil de partido tienes en cada momento”.