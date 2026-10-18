Pepe Jiménez Sevilla, 18 OCT 2026 - 23:31h.

El exjugador del Barça se muestra muy crítico con lo ocurrido

El Sevilla explota tras perder en el Bernabéu: "¡Qué imagen!"

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Una jugada que nadie puede esquivar. El Sevilla cayó derrotado este domingo ante el Real Madrid (4-1) en un encuentro que estuvo marcado, sin lugar a dudas, por una posible expulsión de Arda Guler en el primer tiempo, una situación que no tuvo imágenes necesarias para ser juzgada... pero que hasta exjugadores han tenido que comentar: "Se han lavado las manos", decía Gerard López.

El que fuese jugador del FC Barcelona y entrenador de cantera azulgrana, ahora comentarista en Movistar, arrancó la jornada de análisis en dicho canal analizando lo ocurrido y después de que Juanma Castaño, presentador del espacio, asegurase que Movistar "no tiene más imágenes porque la realización viene directa de LALIGA", el exjugador explotaba.

"Es una vergüenza que no haya más imágenes", decía antes de recordar que Arda Guler, si hubiese sido expulsado, no habría podido jugar El Clásico ante el Barça. "El árbitro del VAR se ha lavado las manos. Se han lavado las manos para no tener que analizar la jugada y que hubiese más polémicas. Es increíble que no se haya revisado".

En este sentido, Gerard López insistía en que "creo que la imagen en directo es suficiente para que llamen al árbitro para que acuda a la pantalla, vea lo ocurrido y él decida. 'Oye, tenemos estas imágenes' y que él decida", añadía.

Respecto a la jugada de Robbie Ure, el exfutbolista y exentrenador se mostraba más cauto y tras pedir alguna repetición más, decía que "no me queda claro, es que no hay una toma que se vea clara lo que ha ocurrido".