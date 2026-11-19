Pepe Jiménez Sevilla, 19 NOV 2026 - 09:20h.

Biris Norte cita a la afición del Sevilla a las 19.00 horas para despedir al equipo en el Sánchez-Pizjuán

El contundente mensaje de Biris Norte para pedir más entradas en los derbis: "Como una granja sin cerdos"

Compartir







No habrá entrenamiento a puertas abiertas antes del derbi, pero sí una despedida de lo más especial en el Sánchez-Pizjuán. Biris Norte ha convocado a todos los aficionados del Sevilla el próximo viernes a las 19.00 horas para apoyar, animar y motivar a sus jugadores antes de marcharse a la ciudad deportiva para descansar previamente a la cita ante el Betis.

Como sucediese el pasado año en los momentos más crudos de la entidad, Biris Norte ha preparado una gran despedida dedicada al equipo tras la última sesión añadida por Luis García Plaza. La peña más conocida de Nervión publicó un mensaje este pasado miércoles solicitando el apoyo de todos los seguidores blanquirrojos para motivar a sus jugadores.

PUEDE INTERESARTE Fofana mira más alto antes del derbi: su ambición para el Sevilla y su guiño para quedarse

"El viernes tenemos una cita. Citamos a todos los sevillistas a las 19h en Nervión para dar el último empujón al equipo a la salida del entrenamiento. ¡Vamos Sevilla!", escribían en sus perfiles sociales.

Cabe recordar que, al contrario de los últimos años, al disputarse el encuentro el sábado, el club no ha podido hacer entrenamiento a puertas abiertas -el viernes es día laboral-, por lo que Biris Norte no quiere desaprovechar esta oportunidad y quiere que el equipo se marche a la cama con máxima motivación.

Luis García Plaza suma una última sesión para sus jugadores

Es importante señalar que en el plan inicial del Sevilla estaban prevista dos sesiones más -a partir de hoy- de cara a la cita, sin embargo, el club anunció este miércoles que el técnico había añadido una última en el Sánchez-Pizjuán sin balón, es decir, meramente motivacional.

Desconocemos el contenido de la sesión, aunque podemos imaginar que con el Sánchez-Pizjuán vacío, el técnico buscará la mejor manera para motivar y apretarle a sus jugadores para intentar no solo sumar tres puntos ante el Betis, sino conseguir un importante empujón anímico para lo que resta de año antes de las vacaciones de Navidad.