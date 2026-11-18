Álvaro Borrego 18 NOV 2026 - 20:35h.

El entrenador ha programado una sesión para la tarde del viernes, a puerta cerrada en el Sánchez-Pizjuán

El primer mensaje de Odysseas Vlachodimos antes del derbi Sevilla - Betis: "Crazy"

Compartir







Luis García Plaza tiene entre ceja y ceja ganarle al eterno rival. El entrenador del Sevilla FC afronta su primer derbi y lo hace con el propósito de brindarle una alegría a su afición después de la derrota de la temporada pasada. Una cita que puede suponer todo un punto de inflexión en la temporada, dado que en caso de no ganar serían tres los partidos que acumularía sin conocer la victoria. El técnico es consciente de lo que se juega el equipo y sobre todo de lo que supone para el sevillismo, quien por primera vez en varios años ha recuperado la ilusión gracias en parte a la actitud competitiva que ha insuflado la continuidad del preparador madrileño. Desde el cuerpo técnico han preparado el partido a conciencia y se espera toda una batalla táctica contra el Real Betis, siendo conocedores que, por nivel, el equipo está un escalón por debajo de los de Manuel Pellegrini.

Es por eso que Luis García Plaza ha redoblado sus esfuerzos y prepara a conciencia el gran derbi. Tanto es así que ha programado una sesión extra para terminar de ultimar los detalles a menos de veinticuatro horas para la celebración del encuentro. El entrenador ha añadido un entrenamiento adicional sin balón que se celebrará el viernes a partir de las 19:30 horas en el Sánchez-Pizjuán. El equipo tenía inicialmente previsto entrenar mañana jueves y el viernes a partir de las 10:30 horas, pero el entrenador ha querido programar este nuevo entreno para terminar de ultimar detalles.

En esta sesión adicional no podrán acudir los medios de comunicación, por lo que en principio será a puerta cerrada. La rueda de prensa previa se celebrará el viernes a partir de las 12:30 horas, siendo ese el escenario en el que Luis García Plaza podrá desgranar alguno de los entresijos de su equipo de cara al derbi contra el Real Betis.