Pepe Jiménez Sevilla, 18 NOV 2026 - 12:03h.

Robbie Ure, Rubén Vargas y Vlachodimos sí se ejercitaron con el grupo

Chidera Ejuke pide al Sevilla la negociación por su renovación

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Rubén Vargas entra, Chidera Ejuke sale. Podría ser la sustitución del Sevilla este próximo sábado ante el Betis, pero en este caso, al menos a día de hoy, es lo ocurrido sobre el césped en el Sánchez-Pizjuán. Con el suizo presente junto a sus compañeros, el nigeriano se ejercitó en solitario.

Sin Alfon, sin Carmona y sin Marcao, los tres conocidos lesionados, el Sevilla completó la antepenúltima sesión antes de recibir al Betis en el Sánchez-Pizjuán y lo hizo, además de en su estadio, con las novedades de Robbie Ure, Odysseas Vlachodimos y, especialmente, Rubén Vargas, pero con la ausencia de Chidera Ejuke.

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"Siguen apurándose las horas restantes hasta la disputa del derbi de este sábado. Un partido para el que se siguen incorporando paulatinamente los internacionales que han estado fuera durante el parón. Tras la vuelta de Stassin el pasado lunes, este miércoles se han unido al grupo Odysseas, Vargas y Robbie Ure, por lo que ya solo quedan por regresar Sangante, Kochorashvili -lo harán hoy para ejercitarse mañana- y Suazo, al que se le espera en la tarde del jueves en la ciudad tras jugar anoche en su país ante Colombia. También estuvieron ausentes Marcao, Miguel Sierra, así como los lesionados de larga duración, Alfon y Carmona. Por su parte, Chidera Ejuke ha realizado trabajo específico en solitario", se podía leer en la web oficial de la entidad, donde no han ofrecido demasiados detalles sobre el extremo.

Chidera Ejuke y las dudas en banda derecha

Por el momento parece que todos los impedimentos se agolpan para Luis García Plaza en la banda derecha y es que después de ver como Alfon, una de sus opciones para el ataque, caía gravemente lesionado, el técnico también perdió a José Ángel Carmona por una grave lesión y tiene entre algodones tanto a Rubén Vargas como a Chidera Ejuke.

Por suerte para el entrenador, aún restan algunos días y un par de sesiones de entrenamientos más para recuperar a sus jugadores y definir el once que jugará ante el Betis.