Pepe Jiménez Sevilla, 18 NOV 2026 - 08:57h.

El Sevilla no quiere distracción alguna antes de la importante cita ante el Betis

Grave lesión de José Ángel Carmona: qué tiene, tiempo de baja y posibles sustitutos

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El Sevilla echa el freno a cualquier movimiento en los despachos. Tras una semana llena de malas noticias tras las lesiones de Alfon y José Ángel Carmona, en Nervión no quieren ni entrar a valorar situaciones de baja o apertura de espacio salarial, ni las necesidades o petitiones de Luis García Plaza para el mercado invernal. El único foco es el duelo del sábado ante el Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Advertía Luis García Plaza hace unos días en su entrevista con Radio Nacional Española (RNE) que la preparación de este esperado encuentro estaba resultado un poco más extraña de lo habitual ante la ausencia de los internacionales y la presencia de tantos jóvenes en el día a día, pero ahora todo ha sumado un factor más: las lesiones de Alfon y Carmona... y la mirada al mercado.

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Como si de una cita cualquiera se tratase, los temas de conversación se han ido desviando hacia el mes de enero y son muchos los aficionados los que, tras conocer las bajas de Alfon y Carmona, están mucho más atentos a lo que podría llegar que a lo que realmente llega en unos días.

El Sevilla pide concentración máxima

Es por ello que desde Nervión no quieren escuchar la palabra mercado. Esto no significa que José Ignacio Navarro y su equipo no estén trabajando, sino que lo que se deba hablar o tratar, se pasará todo a la semana próxima. Ahora toca pensar en el Betis.

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En el club entienden que hay tiempo suficiente a partir de la próxima semana para sentarse con el entrenador, para evaluar el escenario real de la plantilla, la situación económica si finalmente le otorgan la baja a los lesionados y si es necesario aún alguna salida más para acometer alguna operación (u operaciones).

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El resultado ante el Betis, de una manera u otra, puede marcar la dinámica de un grupo de jugadores que necesita hacerse fuerte ahora más que nunca y en el Sánchez-Pizjuán todos han entendido que ahora no es momento de mercado, sino de intentar dar una alegría a su gente... y al propio equipo.