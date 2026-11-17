Pepe Jiménez Sevilla, 17 NOV 2026 - 09:55h.

Luis García Plaza mantiene algunas incógnitas aún alrededor de su alineación ante el Betis

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Arranca la semana de El Gran Derbi y, con ella, empieza la verdadera preparación del Sevilla para recibir al Betis. Luis García Plaza empezará a recuperar internacionales poco a poco e iniciará de verdad la puesta a punto para la cita en el Sánchez-Pizjuán, donde se verá un equipo que apenas conserva rastro alguno del bloque que cayó 0-2 el pasado año. De los once futbolistas que partieron en aquel duelo, todo apunta a que solo Odysseas Vlachodimos repetirá titularidad en esta revolución blanquirroja.

Porque tras un verano lleno de cambios, salidas y llegadas, la alineación que Luis García Plaza presentará ante el Betis este sábado, a menos que ocurran muchas cosas en los próximos días, apenas podría tener uno o dos jugadores repitiendo respecto al once que Matías Almeyda puso en el Sánchez-Pizjuán ante los de Manuel Pellegrini.

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Matías Almeyda partió el 30 de noviembre de 2025 con un once formado por Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sánchez -traspasado-, César Azpilicueta -retirado-, Marcao -lesionado- y Carmona en la zaga -sin minutos-; en el centro estaban Djibril Sow -traspasado- y Batista Mendy -fin cesión-; y en ataque estaban Chidera Ejuke, Peque Fernández -pocas opciones- y Alfon -lesionado- junto a Akor Adams -traspasado-.

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Con ello, el único que parece tener garantizada su presencia en el once es Odysseas Vlachodimos -a menos que se lesione esta semana-, pudiendo estar también Chidera Ejuke o Peque Fernández, siendo altamente improbable que el ex del Racing tenga minutos (aún se está recuperando de su reciente lesión).

Las dudas de Luis García Plaza en su alineación ante el Betis

Este curso parece que la alineación -después de 12 jornadas- está prácticamente definida, aunque la realidad es que Luis García Plaza aún tiene algunas dudas.

La principal es el extremo diestro, donde tras la lesión de Miguel Sierra, ni Ejuke, ni Vargas han conseguido encontrar regularidad alguna. El suizo, que a pesar de sus molestias no debería tener problemas en llegar a la cita, se marchó duramente criticado ante el Alavés y podría esperar su oportunidad desde el banco esta vez.