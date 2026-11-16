Pepe Jiménez Sevilla, 16 NOV 2026 - 12:49h.

El suizo vuelve a Sevilla con unas "leves molestias físicas"

El Sánchez-Pizjuán pone en el escaparate a Rubén Vargas

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Rubén Vargas, duda para El Gran Derbi Sevilla - Betis. El atacante suizo, que se incorporó más tarde a la concentración de su selección, vuelve a la capital hispalense con unas "leves molestias físicas" que ponen en duda su presencia en la cita del sábado en el Sánchez-Pizjuán.

Según ha comunicado la entidad suiza, "Rubén Vargas abandona la concentración de la Nati debido a leves molestias físicas", situación por la que deberá ser evaluado esta semana en Sevilla para conocer, como viene siendo habitual en el ex de la Bundesliga, si ha caído lesionado de gravedad.

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Con todo ello, su presencia ante el Betis está más que discutida. Tras su mal encuentro ante el Alavés, donde falló incluso un penalti, Rubén Vargas no tenía la titularidad garantizada, pero la lesión de Alfon y la irregularidad de Chidera Ejuke sí le permitía tener serias opciones de repetir en el once de Luis García Plaza.

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En el Sevilla le esperan este miércoles para pasar pruebas médicas y, posteriormente, evaluar su estado de cara a la cita ante el Betis, momento en el que el suizo tendrá la oportunidad idónea para volver a ganarse el cariño del Sánchez-Pizjuán.

Rubén Vargas ya se perdió el último derbi en el Sánchez-Pizjuán

Cabe recordar que Rubén Vargas ya se perdió el derbi en el Sánchez-Pizjuán por una lesión, situación que llevó a Matías Almeyda a colocar a Chidera Ejuke en banda derecha y ofrecer incluso minutos a Miguel Sierra, ahora hombre añorado en el Sánchez-Pizjuán.

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Si el suizo finalmente no puede jugar por estas leves molestias físicas -todo pendiente de pruebas médicas- Luis García Plaza deberá decidir entre Ejuke, Scuri o incluso Carmona para ocupar la banda derecha en ataque ante el conjunto de Manuel Pellegrini.