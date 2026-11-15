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Fechas y horarios de los partidos de la jornada 15 de LaLiga EA Sports

Kyian Mbappé y Aymeric Laporte en la primera vuelta en San Mamés
Kyian Mbappé y Aymeric Laporte, en San Mamés. Athletic Club
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LaLiga EA Sports ya ha confirmado las fechas y los horarios de los diez partidos de la jornada 15 de 2026/27. La competición repartirá los encuentros entre cuatro días, desde el viernes 4 hasta el lunes 7 de diciembre, con una programación que dejará fútbol durante todo el puente. El Deportivo Alavés-Espanyol será el encargado de abrir la jornada el viernes a las 21:00 horas. El sábado se disputarán cuatro encuentros, el domingo habrá otros cuatro y el lunes llegará el cierre con un derbi andaluz. Una distribución que obliga a los aficionados a estar pendientes del calendario para no perderse ninguno de los duelos de esta fecha liguera.

Los horarios de la jornada 15 en Primera División

El sábado 5 arrancará con el Racing Club-Deportivo de La Coruña, a las 14:00 horas. Después se jugará el Rayo Vallecano-Levante, a las 16:15, mientras que el Villarreal-Real Sociedad comenzará a las 18:30. El Barcelona-Celta pondrá el broche a la jornada sabatina a las 21:00.

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Ya el domingo 6, Osasuna y Elche abrirán la programación a las 14:00. Uno de los grandes atractivos llegará a las 16:15 con el Athletic Club-Real Madrid. El Getafe-Valencia tomará el relevo a las 18:30 y el Atlético de Madrid-Real Betis cerrará el domingo a las 21:00, en otro de los duelos destacados.

El último partido de la jornada 15 se disputará el lunes 7 de diciembre. Sevilla y Málaga protagonizarán el derbi andaluz que bajará el telón a la fecha liguera, con el inicio fijado para las 21:00 horas. En cuanto a la televisión, los diez encuentros aparecen programados en Movistar Plus+, mientras que el Sevilla-Málaga también figura anunciado en DAZN en abierto.

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