Pepe Jiménez Sevilla, 16 NOV 2026 - 10:41h.

El ex del Sevilla no tiene continuidad en la Premier League y apunta a salir este mercado invernal

José Ángel Carmona valora su futuro desde otra perspectiva

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Juanlu Sánchez podría volver al Sevilla. El lateral sevillano, que se marchó el pasado verano al Bournemouth, no ha tenido continuidad ni ritmo en la Premier League y su destino podría estar, otra vez, en el Sánchez-Pizjuán. La operación no parece sencilla, pero hay indicios que apuntan a un posible reencuentro.

Según cuenta el diario AS, el Sevilla tendría, entre sus opciones de cara al mercado invernal, a Juanlu Sánchez como posibilidad de refuerzo este mes de enero. Traspasado en verano, el chico no ha encontrado regularidad alguna en la Premier League y si el Bournemouth accede a una cesión, en el Sánchez-Pizjuán estarían dispuestos a negociar.

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La operación, eso sí, debería reunir una serie de condicionantes previos. El primero, lógico, es que José Ángel Carmona, sin apenas minutos con Luis García Plaza y con un reciente cambio de agencia, salga del Sevilla, liberando así su dorsal y su puesto.

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El segundo gran condicionante sería el reparto salarial y las exigencias del Bournemouth. Juanlu Sánchez ya no tiene la ficha que tenía en Sevilla y el club inglés, que ya pagó una buena cantidad por su traspaso, tendría que hacerse cargo de gran parte de su salario para que el lateral encaje en las cuentas blanquirrojas.

Juanlu Sánchez, más allá del lateral

La operación, como advertíamos, no es sencilla ni rápida, pero sí tiene fundamentos. Con la reciente lesión de Alfon, Juanlu Sánchez no solo ocuparía el puesto de Carmona, si sale, sino que además podría hacer las veces de extremo diestro, dándole así una alternativa a Luis García Plaza que ya conoce tanto a sus compañeros como a su propio entrenador.

Aún quedan algunas semanas para el inicio del mercado invernal pero los movimientos en el Sevilla no se detienen y la llegada de Juanlu Sánchez es una -entre otras tantas- de las opciones blanquirrojas.