Basilio García Sevilla, 17 NOV 2026 - 14:03h.

Sufre una fractura de tibia y peroné y será operado en las próximas horas

El Sevilla, las lesiones de Alfon y Carmona y el límite salarial; cómo, cuándo y cómo puede abrir hueco

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Siguen las malas noticias en forma de lesiones graves en el Sevilla FC a apenas unos días de la disputa del derbi ante el Real Betis. Tras la de Alfon González la pasada semana, este martes se ha informado de la grave lesión de José Ángel Carmona, que se perderá también lo que resta de temporada.

Según los servicios médicos del club, el visueño sufre "una fractura de tibia y peroné de su pierna derecha", lo que le imposibilitará volver a jugar en lo que queda de ejercicio. Según ha indicado el club, el jugador ha sufrido esa rotura en una acción fortuita del entrenamiento de este martes y rápidamente ha sido trasladado a un centro hospitalario, donde será intervenido.

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Si la lesión de Alfon es una de las más temidas por los futbolistas profesionales -rotura del ligamento cruzado de la rodilla-, la que ha sufrido Carmona este martes es la otra. El periodo de recuperación de una fractura como esta puede alcanzar los nueve meses, de modo que no solo queda comprometida la temporada actual, sino también el inicio de la siguiente.

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El parte médico del Sevilla

Los Servicios Médicos del Sevilla FC informan de que el jugador José Ángel Carmona ha sufrido, durante el entrenamiento de este martes, una fractura de tibia y peroné de su pierna derecha durante una acción fortuita de la sesión. Tras el entrenamiento, el jugador fue trasladado a un centro hospitalario en el que se ha confirmado su diagnóstico y será sometido a una intervención quirúrgica.

El Sevilla FC quiere trasladar un mensaje de ánimo a José Ángel, uno de los capitanes del club y canterano nervionense desde la categoría alevín. Asimismo quiere mostrar todo su apoyo durante su proceso de recuperación.

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Posibles sustitutos

Si ya tenía problemas Luis García Plaza para la banda derecha, ahora tiene aún más. Se le queda el costado cogido con alfileres con las bajas de Miguel Sierra, Alfon y Carmona, aunque al menos el primero se espera que regrese a principios de 2027. Actualmente, Juan Iglesias es el único lateral derecho específico en la plantilla y, aunque venía jugándolo prácticamente todo, la posición se queda muy descubierta.

El lateral derecho que más ha jugado con el Sevilla Atlético hasta el momento es Adrián Pérez, recién promocionado del juvenil de División de Honor. Por su parte, el alemán del filial Tamiou Kpebane, también lateral derecho aunque ha jugado más adelantado en estas últimas semanas, ha entrenado en los últimos días con el primer equipo. Cualquiera de los dos podría tener opciones al menos de entrar en las próximas convocatorias.

Mercado cerrado para Carmona

Además, el Sevilla valoraba la posibilidad de traspasar a Carmona en el próximo mes de enero para abrir el hueco necesario en el límite salarial y acometer algún que otro fichaje. El jugador aceptaba marcharse e incluso había cambiado de agencia de representación, pero esta lesión frena en seco todo. Finalmente, abrirá hueco del mismo modo que Alfon por lesión de larga duración, lo que nadie habría querido. El Sevilla podrá usar un 80% del coste del jugador desde el momento de la baja hasta final de temporada.

En las últimas horas se había especulado con un 'trueque' entre Carmona y Juanlu, pero fuentes del club confirmaron a este medio que no se había avanzado en ese sentido. Por si fuera poco, el propio Juanlu también está de baja por una lesión en los ligamentos del tobillo, lo que le mantendrá fuera de los terrenos de juego durante dos meses.