Basilio García Sevilla, 16 NOV 2026 - 19:29h.

El canterano avanza con disciplina en su proceso de recuperación

García Plaza bromea con la prensa por la banda derecha: "¿Alguno quiere jugar por Sierra?"

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El 30 de noviembre de 2025, en un derbi ya decidido entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié, se produjo una de las alternativas más extrañas que se han dado en el club nervionense en los últimos tiempos. Debutaba Miguel Sierra de la mano de Matías Almeyda, saltando al campo en el minuto 79 para ocupar el lugar de Chidera Ejuke en un partido que ya estaba más que decantado del lado verdiblanco.

Hoy, casi un año después y con un nuevo derbi en lontananza, ese canterano que debutó en unas circunstancias extrañas será la gran baja del Sevilla de Luis García Plaza para un nuevo derbi al que regresa sin la vitola de favorito, pero con todas las ganas de volver a ganar al eterno rival ante su público.

Miguel Sierra apenas jugó tres partidos más el pasado curso con el primer equipo sevillista. 47 minutos en total hasta que desapareció de césped en enero y de las convocatorias en marzo, aún con Almeyda. García Plaza decidió ‘reservarle’ mientras quemaban las papas en el tramo final de la competición, pero emplazándole a la temporada siguiente donde sí iba a tener protagonismo desde el inicio.

Las palabras del técnico madrileño fueron premonitorias. Comenzó la vigente campaña y la gran sorpresa del once fue Miguel Sierra… hasta que dejó de ser una sorpresa y se convirtió en una confirmación. Hasta la jornada 8 fue, indiscutiblemente, el mejor jugador en el buen arranque del Sevilla. Dos goles, una asistencia, penaltis provocados, expulsiones para los rivales y jugadas para la retina. Todo hasta que, en el partido ante el Levante UD, fue derribado y sufrió una lesión en el hombro que le va a mantener de baja varios meses.

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Ha pasado más de un mes desde entonces, y ninguno de los hombres que han ocupado su lugar en la banda derecha han hecho olvidar a un Miguel Sierra al que el sevillismo echa de menos de cara al derbi.

Así marcha su recuperación

Mientras tanto, Miguel Sierra camina firmemente hacia su recuperación tras ser intervenido del hombro en Madrid, en una operación que desde el club califican como altamente exitosa Ya hace días que dijo adiós al cabestrillo y el jugador, consciente de que está ante la oportunidad de su vida, está siendo tremendamente disciplinado en el trabajo que tiene que hacer para regresar cuanto antes.

Si todo marcha como se espera, antes de finales de año debería volver paulatinamente a los entrenamientos para convertirse en el ‘fichaje de invierno’ del Sevilla ya cuando vuelva la competición en 2027, con la articulación perfectamente soldada y ya sin miedo al choque.