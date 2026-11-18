Pepe Jiménez Sevilla, 18 NOV 2026 - 11:35h.

El lateral recuerda en su última entrevista lo que ocurrió el pasado curso: "Le neutralicé bien"

El primer derbi de Antony en el Sánchez-Pizjuán

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Aún no ha comenzado a rodar el balón en el Sánchez-Pizjuán, pero El Gran Derbi de este sábado ya tiene duelos tan preparados como esperados. Por si aún quedaba alguna duda, la lesión de José Ángel Carmona ha convertido a Juan Iglesias en un indiscutible para la cita y el ex del Getafe se reencontrará con dos viejos conocidos como son Abde y Antony.

Considerados dos de los futbolistas más peligrosos del Betis actual, Juan Iglesias cuenta con un pequeño (pero intenso) historial con ambos jugadores, marcados siempre por la intensidad, la tensión y la necesidad de sumar tres puntos en encuentros tan complicados como eran los Getafe-Betis.

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El origen de una disputa que se alargará en el Sánchez-Pizjuán

Para hablar de esta rivalidad hay que remontarse al 2024, cuando el Betis consiguió vencer en el Benito Villamarín al Getafe (2-1) en el encuentro en el que, posiblemente, Abde y Juan Iglesias empezaron a conocerse.

Con Bordalás apretando desde la banda, Juan Iglesias arrancó la cita pegajoso, intenso y pesado -como de costumbre- llegando incluso a soltar un pequeño empujón a Abde que levantó a todo el Villamarín. La respuesta del marroquí, que venía picado, tardó poco y acabó tirándole un caño espectacular que casi, posteriormente, acaba en gol. Las miradas hablaban más que sus bocas.

Aquella polémica roja a Antony

El marroquí, eso sí, no sería el único que debería verse las caras con Juan Iglesias. Meses después, en El Coliseum, el ahora lateral del Sevilla partió desde la izquierda, lugar en el que tuvo sus más y sus menos con Antony, futbolista que acabaría totalmente desesperado... a pesar de que hizo un notable encuentro.

Tras asistir en el primero y participar en la jugada del segundo, Antony entró con demasiada fuerza, por detrás, a Juan Iglesias, situación que le provocó una roja directa que, en principio, le dejaría sin jugar ante el Real Madrid.

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El Betis recurrió y Antony acabó jugando ante el Real Madrid, pero se llevaría consigo el nombre de Juan Iglesias para siempre. El primero que le sacó de su sitio en España.

El día que Abde se la devolvió a Juan Iglesias

El último capítulo de Juan Iglesias ante el Betis fue el pasado mes de marzo, cuando el todavía jugador del Getafe secó -con ayuda del extremo- por completo a Abde. El marroquí fue incapaz de superarle y, por momentos, llegó incluso a perder las formas, soltando algún manotazo al ahora sevillista que fue recogido por las cámaras.

"Es un jugador muy bueno, pero nos hemos enfrentado muchas veces. Nos conocemos los dos, intentaremos que ese día todas las virtudes que él tiene desaparezcan", decía Juan Iglesias sobre Abde en Libre y Directo. "Hemos jugado varias veces, de alguna forma sabemos lo que tenemos que hacer. El año pasado, en casa, ganamos 2-0 y creo que hice un gran partido, conseguí neutralizarle".

Este sábado se reencontrarán los tres, especialmente Iglesias y Abde, y con el ambiente de El Gran Derbi, la tensión podría acabar siendo fundamental para ambos.