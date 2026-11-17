Basilio García Sevilla, 17 NOV 2026 - 16:43h.

El utrerano es duda por unas molestias musculares en los isquiotibiales

Tres grandes incógnitas en el Betis de cara al derbi contra el Sevilla

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Más de diez años han pasado desde que Dani Ceballos jugó por última vez con la camiseta del Real Betis Balompié en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Desde que saliera el calendario, el utrerano tenía marcado en rojo el fin de semana de noviembre en el que volvería a jugar el derbi sevillano, pero ahora se han complicado las cosas y a día de hoy es seria duda para el choque de alto voltaje que se disputará el sábado en Nervión.

El motivo, unas molestias musculares en el isquiotibial detectadas tras el entrenamiento del lunes. El jugador las sintió en la primera sesión de la semana y este martes se ha quedado en el gimnasio para tratarse de manera individual. A día de hoy, nadie puede asegurar que Ceballos vaya a estar en el derbi. Ni lo contrario.

Eso sí, en el Betis saben de la importancia del partido. Por el lado clasificatorio y, sobre todo, por el emocional. Un año más se sienten superiores y acudirán al Sánchez-Pizjuán con la intención de repetir la magnífica victoria del año pasado, aunque el Sevilla de Luis García Plaza ha demostrado ser más competitivo que el de Matías Almeyda.

Por ello, hay un plan específico para que Ceballos llegue al derbi. La gran diferencia entre los dos equipos no está tanto en el once inicial -que también-, como en la profundidad del banquillo verdiblanco, aspecto que ha decantado muchos partidos en lo que va de temporada. La idea es que el utrerano vaya probándose día a día para intentar que coja ritmo de entrenamientos y llegue al sábado. Irá haciendo tareas individuales hasta que se vea con fuerzas para volver con el grupo, primero parcialmente y después de forma íntegra.

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Eso sí, Pellegrini también tiene en el horizonte el partido en Bratislava del próximo martes ante el Slovan, en el que el Betis puede cerrar su clasificación para las eliminatorias de la Champions League. El chileno no es nada amigo de arriesgar a los jugadores con problemas, y ahí puede estar la clave de lo que suceda con Ceballos el sábado.

El último derbi de Ceballos

El 20 de septiembre de 2016, el Sevilla de Sampaoli ganaba por la mínima con un gol de Gabriel Mercado. Ceballos saltó al césped en el minuto 61 sustituyendo a Darko Brasanac -hoy asistente de Jagoba Arrasate en Osasuna-, ya con el marcador desfavorable y no pudo ayudar a dar la vuelta al resultado en el que fue su último derbi en campo rival.

Lo cierto es que al canterano bético no se le da demasiado bien el Sánchez-Pizjuán, solo ha ganado en dos de los cuatro partidos que ha jugado allí con el Real Madrid, mientras que con el Betis perdió los dos derbis que disputó en LALIGA y también el de Copa del Rey. En total, dos victorias y cinco derrotas son los números de Ceballos en Nervión.