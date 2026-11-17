Basilio García Sevilla, 17 NOV 2026 - 12:25h.

El utrerano sufre unas molestias musculares que le hacen ser duda para el sábado

Las opciones del Cucho Hernández para jugar el derbi Sevilla - Betis

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El Real Betis Balompié va tomando el pulso de la semana del derbi ante el Sevilla FC y este martes empieza a calentar los motores de lo emocional. Los jugadores verdiblancos se han encontrado al salir al césped del Campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol con una pancarta que alude al protagonismo que se espera que tengan en el duelo de máxima rivalidad del Sánchez-Pizjuán.

“Teñir de verde la ciudad”, reza la gran banderola que presidía la grada del campo principal de la instalación de Los Bermejales, siguiendo una costumbre que se ha instaurado en los últimos años en la previa de los choques ante el eterno rival.

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Más allá de estos guiños a uno de los partidos más esperados de la temporada, en lo deportivo se han producido noticias poco halagüeñas para Manuel Pellegrini. En el apartado futbolístico se han tenido que ausentar del entrenamiento tanto Dani Ceballos como Rodrigo Riquelme, quizás los dos hombres más destacados en el duelo copero ante el CDA Navalcarnero.

En el caso de Ceballos, el club informa de que tiene unas molestias musculares producidas tras el entrenamiento del lunes, así que se ha quedado en el gimnasio realizando trabajo preventivo. Riquelme, por su parte, sufre una faringitis. En principio, ninguno de los dos debería tener problemas para estar en el derbi, aunque habrá que seguir de cerca la evolución del utrerano que se convierte en duda.

Las buenas noticias

Eso sí, Pellegrini ya ha podido disponer por fin de los internacionales españoles. Marc Roca y Álvaro Valles han regresado a los entrenamientos este martes y, a pesar de no haber disputado minuto alguno con la vigente campeona del mundo, llegan con las pilas recargadas.

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También ha vuelto a participar en el grupo Cucho Hernández, que lo ha hecho de forma parcial y va aumentando las cargas de trabajo. Aún es pronto para aventurarse sobre si estará o no disponible para el derbi, pero el movimiento se demuestra andando. En los próximos días regresarán a la disciplina verdiblanca Manu González, Ángel Ortiz, Troy Parrott, Ez Abde, Álvaro Fidalgo, Nelson Deossa y Facundo Bernal, aún con sus selecciones.