Álvaro Borrego 16 NOV 2026 - 17:48h.

El ahora futbolista del Como 1907 visitó este lunes a sus antiguos compañeros y contó qué le está pareciendo este inicio de temporada del Betis

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La plantilla verdiblanca ha recibido este lunes la visita de Jesús Rodríguez, canterano criado en las categorías inferiores del club y que vistió la camiseta del primer equipo en 32 ocasiones durante la temporada 24/25. Su meteórico estreno en la élite le valió para dar el salto a la Serie A y firmar por el Como 1907 de Cesc Fábregas, uno de los equipos más atractivos de ver de toda Europa. El destino quiso que precisamente su nuevo club fuese uno de los rivales del Real Betis en la Champions League, pero el sevillano no podrá jugar por culpa de una lesión, por lo que no podrá enfrentarse al equipo que le dio la gran oportunidad de su carrera. Sea como fuera, el extremo nunca olvida sus orígenes y hoy visitó a los que fueron sus compañeros, llevándose una sorpresa muy especial.

Curiosamente este lunes entrenó con el primer equipo su hermano Juan Rodríguez, atacante del juvenil habitual también en los partidos del Betis C. Manuel Pellegrini completó la sesión con el delantero, dado que sigue sin poder contar con los internacionales Troy Parrott o Nelson Deossa, y lo hizo el mismo día que su hermano, Jesús, visitaba la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Al término de la sesión fue el ahora jugador del Como 1907 quien atendía a los medios oficiales del club para valorar qué sintió por 'volver' a casa y cuáles son sus sensaciones antes del derbi.

Jesús Rodríguez sigue recuperándose de su lesión: "Ahora mismo bien, un poco jodido por la lesión, pero me lo tomo con tranquilidad. Trabajo para que cuando vuelva no vuelva a recaer, ya que es una zona jodida".

Siempre es especial volver: "Siempre lo he dicho y siempre lo decía. Desde el primer día que vine a hacer las pruebas sentía un olor especial y ahora cada vez que vuelvo, que ya desgraciadamente no puedo estar aquí, es un orgullo para mí y si encima de todo puedo ver a mi hermano entrenar con los mejores más feliz todavía".

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Una porra para el derbi: "Yo veo al Betis muy bien, veo todos los partidos, están a un nivel increíble. Sí que es verdad que el otro día hubo un sustillo, pero lo sacamos adelante. Menos mal .En los derbis se iguala todo, da igual como venga uno u otro, ya sabemos en Sevilla cómo se vive. Yo deseo que gane el Betis, viene en muy buena dinámica y creo que va a conseguir los tres puntos".