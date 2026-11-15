María Trigo 15 NOV 2026 - 22:13h.

El delantero habló de su situación en el Betis tras el partido que jugó el sábado con Irlanda

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Troy Parrott fue titular en la derrota de Irlanda este sábado frente a Austria (1-0). El delantero del Real Betis dispuso de tres ocasiones, pero no logró materializar ninguna. Algo que lamentó al final del choque ante los medios de comunicación, donde también habló muy claro de su situación en el Real Betis.

El atacante irlandés, cuya gestión de minutos en el conjunto verdiblanco ha sido cuestionada desde que se produjo su fichaje, quiso dejar claro que se encuentra muy feliz en el Sevilla y en el Betis, pero también le mandó un mensaje a su entrendor: "Estoy disfrutando muchísimo de esta etapa. El hecho de estar ahí y jugar partido importantes ha sido todo con lo que siempre soñé. Quizás no he sumado tantos minutos, pero creo que todos conocen mis intenciones y saben que mi mejor versión aparece cuando juego con regularidad. Así que, bueno, se trata de seguir trabajando duro, de continuar mejorando, y las cosas terminarán dándose por sí solas".

"Es difícil de decir porque son dos entornos distintos. Todavía soy nuevo allí, me estoy adaptando; el entrenador allí sabe lo que busco y cómo soy, al igual que el entrenador de aquí. Como he dicho en otras entrevistas, quiero jugar cada minuto de cada partido, porque así es cuando mejor rindo", añadió Troy Parrott, que se incorporará el miércoles a los entrenamientos con el Betis.

Troy Parrott incide en su mensaje

No es la primera vez en estos días que el atacante hace este tipo de valoraciones, pues durante una entrevista en RTE Sport también quiso dejar claro que desea jugarlo todo: "Así soy yo como futbolista. Pienso que cada jugador se siente del mismo modo. Creo que así es cuando puedo dar lo mejor de mí. Simplemente quiero jugar cada minuto de cada partido".