María Trigo 15 NOV 2026 - 20:04h.

El medio chileno revela una charla con "dos capos del camarín del Betis"

El Betis mantiene su hoja de ruta con las renovaciones de Bartra y Bellerín

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El contrato de Manuel Pellegrini con el Real Betis termina el 30 de junio de 2027. Al propio entrenador chileno ya le han preguntado por una posible renovación, algo que también le han cuestionado tanto al presidente Ángel Haro como el director deportivo Manu Fajardo. Todas las partes mandan un mensaje de calma y transmiten que el asunto será tratado cuando llegue el momento.

No son los únicos que han hablado del tema, pues variso jugadores tanto en algunas ruedas de prensa como en distintas entrevistas, no han dudado en elogiar la figura de su entrenador y en dejar claro que es una de las piedras angulares del proyecto verdiblanco y que estarían encantados de que siguiera en la entidad. Este discurso que algunos como Pablo Fornals han manifestado en público, también ha ocurrido en privado. A menos eso es lo que dicen desde Chile.

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¿Qué dicen en Chile de Pellegrini?

El vídeo es de DSports y se ha hecho viral en las últimas horas, pero es del día 12 de noviembre. Tal y como se puede ver, el periodista revela que una persona muy cercaba a Manuel Pellegrini le ha contado que dos pesos pesados del vestuario del Betis le han dicho que renueve una temporada más.

"Me contaba alguien del círculo más íntimo del Ingeniero que hace tres días se acercaron dos de los capos del camarín del Betis. Isco y Bellerín fueron a hablar con Pellegrini", comenta el periodista antes de indicar que charlaron sobre lo bien encaminado que iba el proyecto, lo que lo quería la gente y le indicaban que siguiera otro curso más. Unas intenciones a las que el chileno respondió así: "Vamos paso a paso, tranquilos". Ademñas, el mismo medio y periodista indican cual sería el próximo destino de Manuel Pellegrini si se va del Betis y, lejos de lo que pueda parecer, no es la selección de Chile, ya que lo colocan en Italia. "Lo que se ha sabido es que si Pellegirni no sigue en el Betis la próxima temporada no descartes que vaya a Italia", terminan informando.