Álvaro Borrego 09 NOV 2026 - 13:48h.

El club señala que no debe haber problemas y mantiene diciembre como el mes señalado para negociar sus contratos

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El Real Betis sigue planificando con vistas al futuro, donde la búsqueda de plusvalías y el rol de los canteranos seguirán siendo pilares fundamentales en búsqueda de consolidar la situación económica. Un horizonte para el que también se cuenta con un grupo nutrido de pesos pesados, entre los que se encuentran Marc Bartra y Héctor Bellerín. Los dos, ambos capitanes, concluyen contrato en junio de 2027, por lo que a partir del próximo mes de enero podrían ser libres de negociar con cualquier otro club, aunque el deseo de las tres partes sigue siendo esbozar un camino común en verdiblanco. Y es que a pesar de la calma chicha que parezca rodear al asunto, los planes del club no han cambiado.

Según ha podido saber ElDesmarque, el Real Betis mantiene su hoja de ruta y señala a diciembre como el mes escogido para empezar a negociar la renovación de ambos. Desde el club señalan que en principio no debe haber problemas para extender el contrato de ambos, dado que tanto el deseo del club como el de Héctor Bellerín y Marc Bartra pasa por alargar la vinculación con la entidad hispalense.

El Real Betis se toma el asunto con calma, dado que la prioridad absoluta pasa ahora por centrarse en lo deportivo, encaminar la clasificación en Champions League y mantener su posición de privilegio en LALIGA. Un escenario similar al de Manuel Pellegrini, cuyos contactos llegarán a su debido tiempo. Desde el club no quieren desviar el foco y mucho menos abrir una negociación que por momentos pueda descentrar la atención de los futbolistas. El club considera que tanto Héctor Bellerín como Marc Bartra se han ganado la renovación por méritos propios, sobre todo por su rendimiento en el campo, lo que añade un componente más a los motivos que ya sobraban por el peso que ambos tienen en el vestuario. Sea como fuere, las fuentes consultadas por ElDesmarque señalan que en principio no habrá muchos problemas para llevar el acuerdo a buen puerto.

Así las cosas, se mantiene diciembre como el mes escogido para conversar por las renovaciones de Héctor Bellerín y Marc Bartra, contrastando la información que los compañeros de ABC desgranaron a finales de septiembre. Con los números en la mano, el asunto no deja dudas. Marc Bartra es el máximo goleador en solitario del equipo, aunque más allá de esa anécdota que pueda ser puntual su rendimiento defensivo le hace haber recuperado una de las mejores versiones de su carrera. Una tesitura que coincide con la del lateral, quien continúa en buen estado de forma y sigue siendo indiscutible para Manuel Pellegrini.