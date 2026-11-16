Pepe Jiménez Sevilla, 16 NOV 2026 - 14:57h.

Jesús Rodríguez aprovechó el parón internacional para visitar a sus excompañeros

Las opciones del Cucho Hernández para jugar el derbi Sevilla - Betis

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El apellido Rodríguez continúa muy presente en Heliópolis. El Betis arrancó la semana de entrenamientos previos a la visita al Sánchez-Pizjuán y lo hizo, ante la falta de internacionales, con el Cucho Hernández ejercitándose de manera parcial y Juan Rodríguez, hermano de Jesús Rodríguez, sobre el césped. La sorpresa fue ver al jugador del Como en el césped también.

Lesionado, y en principio descartado para el próximo Betis - Como de la Champions League, Jesús Rodríguez aprovechó el parón internacional para visitar a los que un día fueron sus compañeros, mostrándose especialmente cariñoso con jugadores como Isco Alarcón, Cucho Hernández o el propio Manuel Pellegrini, con el que mantuvo una pequeña charla.

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Sin embargo, las miradas del extremo se centraban en lo que sucedía en el verde, donde corría, apretaba y tocaba balón su hermano Juan Rodríguez, atacante del juvenil -habitual también con el Betis C-, llamado por Manuel Pellegrini ante la ausencia de delanteros en su plantel actual (Parrott y Deossa internacionales, el Cucho lesionado).

Una curiosidad, una pequeña coincidencia que ha despertado una sonrisa a muchos de los allí presentes, que no esperaban reencontrarse con Jesús Rodríguez en esta semana tan especial en la ciudad.

Jesús Rodríguez, descartado para el Betis - Como

Especialmente doloroso será para Jesús Rodríguez acudir en unos días a La Cartuja para ver como su exequipo, el Betis, y su actual conjunto, el Como, se enfrentan sobre el césped y él no puede jugar.

Lesionado hace ahora menos de un mes, todo apuntaba a una baja de más de casi dos meses para el atacante, que había encontrado en el Como un enorme nivel, permitiéndole incluso ser llamado para la Selección absoluta dirigida por Luis de la Fuente.