'Payasos Justicieros', el grupo que ya ha destrozado varios radares en Sevilla: "Están saqueándonos"

Javi Rayo 16 NOV 2026 - 12:14h.

La Guardia Civil ya busca a los autores, que han publicado la fechoría en sus redes sociales

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Sevilla'Payasos Justicieros' (en referencia al 'grupo revolucionario' más conocido de La Que Se Avecina), así se autodenomina el grupo de individuos que ya ha destrozado varios radares en algunas de las principales avenidas y autovías de la ciudad de Sevilla.Los autores ya han subido sus fechorías a las redes sociales y están siendo, aplaudidos por muchos, pero también criticados por otros.

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Los autores arrancan y queman los radares

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de aclarar una serie de actos vandálicos sufridos por distintos dispositivos de control de velocidad instalados en carreteras de Sevilla y la difusión en internet de varios vídeos. Un portavoz del instituto armado ha informado este lunes a EFE de que la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Andalucía ha iniciado el análisis de estos hechos. Según la fuente, los daños han sido provocados en controles de velocidad (radares) ubicados tanto en el núcleo urbano de Sevilla como en las afueras de la capital andaluza.

Aunque la Guardia Civil todavía no ha podido acreditar la autenticidad de los vídeos difundidos a través de redes sociales, también sigue el rastro de estas publicaciones para tratar de averiguar su autoría. La cuenta 'Sevilla Enfurecida' ha difundido a través de sus perfiles videos en los que puede verse cómo un encapuchado prende fuego a uno de estos dispositivos de tráfico, otro en el que se corta el poste que sostiene una cámara y un tercero en el que se arranca un radar en una carretera.

Según dicha cuenta, los dos primeros vídeos corresponderían a la autovía A-92 en Sevilla y el segundo a la SE-30, aunque la Guardia Civil no ha confirmado de momento la autenticidad de las imágenes.