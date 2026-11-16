El SUV de Volkswagen se desploma en unidades de stock y se acerca al Toyota Corolla Cross con más potencia

Coches y Motos 16 NOV 2026 - 08:16h.

El Tiguan es una de las mejores opciones de su categoría

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El Volkswagen Tiguan es uno de los SUV familiares más conocidos del mercado europeo, gracias a una combinación de espacio, confort y una gama mecánica especialmente amplia. Sin embargo, su precio puede situarlo por encima de alternativas como el Toyota Corolla Cross, especialmente cuando se comparan las versiones de acceso. Las unidades disponibles en stock y las campañas comerciales pueden reducir esa diferencia, aunque los descuentos dependen del concesionario y de las condiciones de cada operación.

Una de las configuraciones más interesantes es el Tiguan eTSI de 150 CV, que combina un motor de gasolina turboalimentado con tecnología de hibridación ligera y transmisión automática. Esta versión obtiene la etiqueta ECO de la DGT y ofrece una potencia superior a la del Toyota Corolla Cross Hybrid 140. Sin embargo, el modelo japonés también dispone de versiones híbridas más potentes, por lo que la comparación depende de las mecánicas elegidas.

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Un SUV familiar con un maletero de 652 litros

El Volkswagen Tiguan mide aproximadamente 4,54 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su diseño presenta un frontal moderno, con unos faros estilizados y una parrilla que mantiene el lenguaje visual de los últimos Volkswagen. De perfil destacan una línea de techo relativamente horizontal, unos pasos de rueda marcados y una superficie acristalada generosa que contribuye a ofrecer una buena visibilidad desde el habitáculo.

La trasera incorpora unos pilotos unidos visualmente mediante una franja horizontal y un portón amplio que facilita el acceso al equipaje. El habitáculo dispone de cinco plazas y una segunda fila con espacio suficiente para adultos, una característica importante para quienes realizan viajes familiares con frecuencia. Además, el maletero puede alcanzar los 652 litros en determinadas versiones no enchufables, una cifra especialmente competitiva dentro de su categoría.

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El Toyota Corolla Cross mide aproximadamente 4,46 metros, por lo que el Tiguan dispone de una carrocería algo más larga. Esta diferencia contribuye a ofrecer un espacio de carga generoso, aunque el modelo japonés también presenta una habitabilidad adecuada para el uso familiar. El Volkswagen destaca especialmente por la versatilidad de su interior y la posibilidad de adaptar el espacio disponible a diferentes necesidades.

Un motor de 150 CV con etiqueta ECO

La versión Tiguan 1.5 eTSI de 150 CV utiliza un motor turboalimentado de gasolina acompañado por un sistema eléctrico de 48 voltios. Esta tecnología permite recuperar energía durante las frenadas y asistir al motor térmico en determinadas situaciones, contribuyendo a mejorar la eficiencia. También incorpora una transmisión automática DSG de siete velocidades, una configuración orientada a ofrecer comodidad tanto en ciudad como en carretera.

El sistema mild hybrid obtiene la etiqueta ECO de la DGT, aunque no funciona como un híbrido autorrecargable completo. El Toyota Corolla Cross utiliza una arquitectura diferente, con una participación más importante del motor eléctrico durante los desplazamientos urbanos. Por tanto, el Volkswagen puede resultar atractivo por su respuesta y su transmisión, mientras el Toyota mantiene argumentos importantes en consumo, especialmente en recorridos con frecuentes paradas.

La gama del Tiguan también incluye motores diésel y versiones híbridas enchufables, lo que permite adaptar la elección a diferentes necesidades. Sin embargo, estas alternativas presentan precios y características distintos, por lo que no deben confundirse con el eTSI de 150 CV. Para comparar correctamente ambos SUV resulta necesario tener en cuenta la potencia, el equipamiento, el consumo y las condiciones comerciales de cada versión.

Las unidades de stock pueden cambiar la comparación

Uno de los aspectos que puede mejorar el atractivo del Tiguan es la disponibilidad de unidades ya fabricadas y matriculadas o pendientes de matriculación. Los concesionarios pueden aplicar descuentos para dar salida a determinados vehículos, especialmente cuando pertenecen a campañas comerciales anteriores o incorporan configuraciones concretas. Estas rebajas pueden resultar interesantes, aunque no existe un descuento uniforme para toda la red comercial.

Antes de comprar conviene comprobar el precio al contado, las condiciones de financiación y si el automóvil está matriculado. También resulta importante revisar el equipamiento incluido, ya que dos unidades aparentemente semejantes pueden presentar diferencias relevantes en asistentes de conducción, sistema multimedia o elementos de confort. Una oferta atractiva debe valorarse por el coste total y no únicamente por la cuota mensual anunciada.

El Volkswagen Tiguan eTSI de 150 CV puede convertirse en una alternativa interesante al Toyota Corolla Cross Hybrid 140 cuando aparece una unidad de stock con un descuento importante. Sin embargo, no es posible afirmar que sus precios se hayan desplomado de forma generalizada sin comprobar ofertas concretas. El Tiguan responde con un habitáculo amplio, un maletero generoso y una mecánica de potencia suficiente, mientras el Toyota destaca por su sistema híbrido completo y su eficiencia urbana.