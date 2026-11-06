El nuevo Volkswagen ID.3 Neo es, sin lugar a duda, el modelo más bonito de la historia eléctrica de Volkswagen

Coches y Motos 06 NOV 2026 - 17:17h.

La marca renueva uno de sus eléctricos más vendidos

Volkswagen reinventa el Polo

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Volkswagen ha aprovechado la renovación del ID.3 para corregir algunos de los aspectos que más críticas habían recibido desde su lanzamiento. El nuevo ID.3 Neo mantiene las proporciones compactas del modelo original, pero introduce un frontal rediseñado, una presentación interior más cuidada y numerosos cambios tecnológicos. El resultado es un eléctrico con una imagen más madura, que busca recuperar parte de la identidad estética de los compactos tradicionales de la marca.

La evolución resulta especialmente interesante porque Volkswagen ha preferido perfeccionar una fórmula conocida antes que desarrollar una carrocería completamente diferente. El ID.3 Neo mantiene su personalidad, pero incorpora detalles que pueden convertirlo en uno de los eléctricos más atractivos de la historia reciente del fabricante alemán.

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Un diseño más elegante y reconocible

El Volkswagen ID.3 Neo mide aproximadamente 4,29 metros de longitud y utiliza una carrocería compacta de cinco puertas. Su frontal ha experimentado una transformación importante, con unos faros más estilizados y una banda luminosa horizontal que puede incorporar el logotipo iluminado de Volkswagen. El paragolpes presenta superficies más limpias y unas formas que contribuyen a transmitir una imagen más moderna.

La marca también ha revisado la combinación de colores de la carrocería. A diferencia del ID.3 original, el nuevo modelo utiliza el mismo color para el techo, el alerón posterior y el portón, creando una apariencia visualmente más uniforme. De perfil mantiene un capó relativamente corto, una superficie acristalada generosa y una línea de techo que favorece el aprovechamiento del espacio interior.

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La trasera también incorpora modificaciones estéticas, con unos pilotos de diseño renovado y una presentación más sencilla. El resultado es un compacto eléctrico con unas proporciones equilibradas y una imagen menos experimental que la de su antecesor.

Un interior completamente revisado

Una de las principales novedades del ID.3 Neo aparece en el habitáculo. Volkswagen ha introducido materiales de mejor calidad, una distribución más clara de los elementos y nuevos mandos destinados a facilitar la utilización cotidiana. El volante recupera botones físicos para diferentes funciones, una solución que responde a las críticas recibidas por los controles táctiles de generaciones anteriores.

También incorpora una instrumentación digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia central de 12,9 pulgadas. El sistema Innovision permite acceder a diferentes aplicaciones y servicios digitales, además de ofrecer nuevas posibilidades de conectividad. Entre los elementos disponibles aparecen un sistema de visualización frontal con realidad aumentada, cámaras de visión periférica y asientos con funciones de masaje.

El habitáculo mantiene una buena sensación de amplitud para tratarse de un automóvil de aproximadamente 4,29 metros. Su arquitectura eléctrica permite aprovechar el espacio disponible y ofrecer una segunda fila adecuada para adultos.

Hasta 628 kilómetros de autonomía

El ID.3 Neo dispone de diferentes configuraciones mecánicas, con potencias de 170, 190 y 231 CV. La gama incluye baterías de 50, 58 y 79 kWh de capacidad útil. La versión equipada con la batería de mayor capacidad permite alcanzar hasta 628 kilómetros de autonomía en ciclo combinado WLTP, según la configuración anunciada para España.

También dispone de carga rápida en corriente continua, con potencias que pueden alcanzar los 183 kW en la variante de mayor batería. Entre sus novedades tecnológicas aparece la función de conducción con un solo pedal y la posibilidad de suministrar energía a dispositivos externos mediante el sistema Vehicle-to-Load.

Volkswagen ha buscado mejorar tanto la eficiencia como la facilidad de utilización. En términos de diseño, el ID.3 Neo representa una evolución importante respecto al modelo original. No existe una forma objetiva de establecer que sea el Volkswagen eléctrico más bonito de la historia, especialmente teniendo en cuenta modelos como el ID.7 o el ID. Buzz.

Sin embargo, el nuevo compacto combina unas proporciones agradables con una estética más refinada y una presentación interior considerablemente mejorada. Para quienes prefieren un eléctrico de apariencia tradicional y dimensiones manejables, el ID.3 Neo puede convertirse en una de las propuestas más atractivas de la gama Volkswagen.