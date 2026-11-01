Coches y Motos 01 NOV 2026 - 17:04h.

El nuevo ID.3 apunta a ser un éxito

Volkswagen reinventa el Polo

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Volkswagen ha renovado profundamente su compacto eléctrico con una actualización que va mucho más allá de un cambio de nombre. El nuevo ID.3 Neo estrena diseño, mejora la calidad del habitáculo e incorpora una gama mecánica más eficiente. Su principal argumento está en una autonomía homologada que alcanza los 628 kilómetros WLTP, una cifra especialmente interesante para un automóvil de poco más de 4,28 metros de longitud.

La marca alemana también anuncia un precio promocional desde 25.600 euros financiado, con lo que busca reforzar su posición frente a alternativas como el Renault Mégane E-Tech eléctrico y el Nissan Leaf. Sin embargo, conviene aclarar que la autonomía máxima y el precio mínimo corresponden a configuraciones diferentes.

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Hasta 628 kilómetros de autonomía

El Volkswagen ID.3 Neo utiliza una evolución de la plataforma eléctrica MEB y dispone de tres niveles de potencia: 170, 190 y 231 CV. La gama contempla baterías de 50, 58 y 79 kWh de capacidad útil, dependiendo de la motorización elegida. La versión de mayor autonomía combina el motor de 231 CV con la batería de 79 kWh y permite alcanzar hasta 628 kilómetros en ciclo combinado WLTP.

Es una cifra que mejora considerablemente las posibilidades del compacto alemán para afrontar desplazamientos largos. Volkswagen también ha trabajado en la eficiencia del sistema de propulsión, reduciendo el consumo respecto a determinadas configuraciones del ID.3 anterior. Las versiones con baterías de 50 y 58 kWh admiten carga rápida en corriente continua de hasta 105 kW, mientras la variante de 79 kWh puede alcanzar los 183 kW.

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En condiciones adecuadas, esta última permite recuperar una cantidad importante de autonomía durante una parada relativamente breve. Como sucede con cualquier eléctrico, las cifras reales dependen de la velocidad, la temperatura exterior y las condiciones de utilización.

Un interior renovado y mandos más intuitivos

El ID.3 Neo mide 4,29 metros de longitud y mantiene una carrocería compacta de cinco puertas. Su frontal presenta unos faros rediseñados, una firma luminosa moderna y superficies más limpias. La trasera también incorpora cambios estéticos que buscan ofrecer una apariencia más sofisticada. Sin embargo, una de las transformaciones más importantes aparece en el habitáculo.

Volkswagen ha revisado la distribución de los mandos y ha recuperado controles físicos para determinadas funciones, respondiendo a una de las principales críticas recibidas por las primeras generaciones de su familia eléctrica. El sistema multimedia también ha evolucionado, con una interfaz renovada y nuevas posibilidades de conectividad.

Dependiendo del acabado, puede incorporar un sistema de visualización frontal con realidad aumentada, cámaras de visión periférica, techo panorámico y asientos con funciones de masaje. El modelo también dispone de asistentes de conducción avanzados y nuevas funciones relacionadas con la recarga.

Desde 25.600 euros, con condiciones

La oferta comercial anunciada por Volkswagen permite acceder al ID.3 Neo Life de 170 CV desde 25.600 euros. Sin embargo, esta tarifa está vinculada a financiación, descuentos comerciales y determinados incentivos. Incluye aportaciones relacionadas con el programa Auto+ y los Certificados de Ahorro Energético, sujetas a los requisitos correspondientes.

Por tanto, no debe interpretarse como un precio al contado disponible para cualquier comprador. La marca también anuncia una fórmula de Compra Flexible con 35 cuotas de 180 euros, una cuota extraordinaria de 4.500 euros en el mes 12, una entrada de 7.912,58 euros y una cuota final de 17.382,10 euros. Esta operación tiene un precio total a plazos de 36.802,86 euros, según las condiciones publicadas.

Además, la versión de acceso no dispone de la batería necesaria para alcanzar los 628 kilómetros WLTP. El Renault Mégane E-Tech y el Nissan Leaf mantienen argumentos propios en diseño, equipamiento y utilización cotidiana. Pero el ID.3 Neo combina una autonomía especialmente elevada en sus versiones superiores con un interior renovado y una gama mecánica más amplia.

Para quienes buscan un compacto eléctrico capaz de afrontar tanto desplazamientos urbanos como viajes largos, el Volkswagen se convierte en una alternativa especialmente interesante.