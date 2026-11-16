El nuevo Lancia es, para muchos, el modelo más elegante de la nueva etapa de la marca italiana

Coches y Motos 16 NOV 2026 - 06:49h.

El Ypsilon regresa con un diseño muy top

El nuevo Lancia Ypsilon marca el renacimiento más elegante que jamás haya vivido Lancia

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Lancia ha iniciado una nueva etapa con el regreso del Ypsilon, un utilitario que representa mucho más que una renovación de su modelo más conocido. Después de años con una presencia comercial limitada principalmente a Italia, la firma ha recuperado su ambición europea mediante un automóvil que apuesta por el diseño, la tecnología y una interpretación del lujo diferente a la de los fabricantes generalistas. El resultado es un coche que busca recuperar parte de la personalidad histórica de Lancia.

El nuevo Ypsilon combina elementos inspirados en modelos clásicos con una carrocería moderna y diferentes soluciones tecnológicas. Su estética se distancia de la de otros utilitarios del grupo Stellantis, aunque comparte con ellos numerosos componentes mecánicos. Además, su gama permite escoger entre versiones híbridas de gasolina y alternativas completamente eléctricas, ampliando las posibilidades de utilización.

Un diseño inspirado en los grandes Lancia

El nuevo Lancia Ypsilon mide aproximadamente 4,08 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una interpretación moderna del histórico cáliz de Lancia, transformado en una firma luminosa formada por tres elementos. Esta solución permite reconocer el automóvil incluso cuando se observa a cierta distancia y constituye una de las principales señas de identidad de la nueva etapa estética de la marca italiana.

De perfil destacan unas proporciones compactas, una línea de techo ligeramente descendente y unas superficies relativamente limpias. Los tiradores de las puertas posteriores están integrados en la zona superior, contribuyendo a crear una silueta más estilizada. La trasera incorpora unos pilotos circulares inspirados en el legendario Lancia Stratos, uno de los deportivos más reconocibles de la historia del fabricante.

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El resultado es un utilitario con una estética muy diferente a la de modelos como el Peugeot 208, el Opel Corsa o el Renault Clio. Lancia ha buscado transmitir elegancia mediante detalles históricos y una carrocería de proporciones equilibradas, sin recurrir a elementos especialmente agresivos. Considerarlo el modelo más bonito de su nueva etapa depende de los gustos personales, pero el Ypsilon representa una recuperación evidente de la identidad visual de la marca.

Un interior que busca transmitir sofisticación

El habitáculo también utiliza soluciones diferentes a las habituales entre los utilitarios generalistas. El salpicadero incorpora dos pantallas digitales de 10,25 pulgadas, destinadas a la instrumentación y al sistema multimedia, además de una distribución que concede especial importancia a las formas horizontales. Lancia ha desarrollado el sistema SALA, que permite gestionar diferentes funciones de conectividad, climatización e iluminación mediante una interfaz específica.

Uno de los elementos más característicos es la superficie circular situada sobre la consola central, inspirada en una pequeña mesa y desarrollada con la colaboración de Cassina en determinadas versiones. Esta solución busca recuperar la relación histórica de Lancia con el diseño italiano y los materiales cuidados. El interior también dispone de diferentes combinaciones de tapicerías, iluminación ambiental y asientos orientados al confort, aunque el equipamiento varía según el acabado.

El Ypsilon ofrece cinco plazas y un maletero de aproximadamente 309 litros en las versiones híbridas, mientras las eléctricas disponen de una capacidad ligeramente inferior. No pretende competir con automóviles familiares de mayores dimensiones, pero ofrece una funcionalidad adecuada para desplazamientos urbanos y viajes ocasionales. Su principal atractivo está en una presentación interior que busca diferenciarse de la de otros vehículos pequeños.

Híbrido con etiqueta ECO y eléctrico de 156 CV

La gama incluye una versión híbrida de gasolina con tecnología de 48 voltios y transmisión automática de doble embrague. Esta mecánica obtiene la etiqueta ECO de la DGT y permite reducir el consumo durante determinadas situaciones urbanas. También existe el Ypsilon eléctrico, con un motor de 156 CV y una batería de aproximadamente 54 kWh de capacidad nominal, que puede superar los 400 kilómetros de autonomía homologada WLTP dependiendo de la configuración.

Por encima aparece el Ypsilon HF eléctrico, una alternativa de altas prestaciones que desarrolla 280 CV y recupera una denominación histórica de Lancia. Esta versión incorpora una puesta a punto más deportiva y diferentes modificaciones destinadas a mejorar el comportamiento dinámico. Su planteamiento es considerablemente diferente al de las configuraciones convencionales, orientadas principalmente a la comodidad y la utilización cotidiana.

El nuevo Ypsilon no es necesariamente la opción más económica de su categoría, especialmente cuando se compara con utilitarios generalistas de características semejantes. Sin embargo, ofrece una estética propia, un habitáculo cuidado y diferentes alternativas electrificadas. Para quienes valoran especialmente el diseño italiano y buscan un automóvil pequeño con personalidad, representa una de las propuestas más interesantes de la nueva etapa de Lancia.