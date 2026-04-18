El Lancia más elegante de la historia es de 1973

Coches y Motos 18 ABR 2026 - 11:02h.

El Stratos sigue siendo un referente para muchos

Lancia recupera el Delta, para muchos, el mejor coche de rallyes

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A mediados de los años 70, la industria del automóvil vivía una etapa de transformación en la que el diseño comenzaba a experimentar con nuevas formas y conceptos. En ese escenario apareció el Lancia Stratos, un modelo que rompió con todos los esquemas establecidos y que, con el tiempo, ha sido considerado uno de los ejercicios de diseño más elegantes y radicales de su época.

Su concepción fue completamente distinta a la de otros deportivos contemporáneos. No derivaba de un modelo de producción convencional, sino que fue creado desde cero con un propósito competitivo muy claro. Esta libertad permitió a sus diseñadores explorar proporciones inéditas, dando lugar a una carrocería extremadamente compacta, con una longitud contenida y una anchura muy marcada que reforzaba su presencia visual.

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El diseño, desarrollado por Bertone, apostaba por líneas rectas y superficies limpias que contrastaban con las formas más orgánicas predominantes en aquellos años. El frontal bajo y afilado, junto con un parabrisas envolvente y una zaga abrupta, definían una silueta inconfundible. Esta estética no solo respondía a criterios visuales, sino también a necesidades aerodinámicas y funcionales.

Cabe destacar que su configuración mecánica también contribuía a su singularidad. El motor V6 de origen Ferrari, con 2.4 litros de cilindrada, estaba situado en posición central trasera, lo que permitía una distribución de pesos muy equilibrada. Esta disposición, combinada con un peso reducido, daba como resultado un comportamiento extremadamente ágil.

Diseño y rendimiento en perfecta sintonía

El Lancia Stratos no solo destacó por su imagen, sino también por su eficacia en competición. Fue concebido específicamente para rally, y esa especialización se reflejaba en cada uno de sus elementos. La corta distancia entre ejes y su ligereza le otorgaban una capacidad de reacción sobresaliente en tramos técnicos.

En este sentido, su conducción exigía precisión y experiencia. La respuesta del conjunto era inmediata, lo que lo convertía en un coche muy eficaz en manos expertas. Esta combinación de exigencia y rendimiento contribuyó a consolidar su reputación dentro del mundo del automovilismo.

Por otro lado, su producción limitada aumentó su atractivo con el paso del tiempo. Las unidades fabricadas para cumplir con los requisitos de homologación fueron escasas, lo que ha elevado considerablemente su valor en el mercado de clásicos. Este factor, unido a su relevancia histórica, ha reforzado su estatus como pieza de colección.

El Stratos representa una forma de entender el automóvil en la que diseño e ingeniería avanzan en paralelo. Su impacto ha sido duradero, influyendo en generaciones posteriores y manteniendo intacta su capacidad de fascinación. Por todo ello, este modelo se ha consolidado como uno de los iconos más elegantes y singulares de la historia del automóvil.