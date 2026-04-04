Lancia crea el que, para muchos, es el coche más equilibrado de su historia

eldesmarque.com 04 ABR 2026 - 01:38h.

Lancia amplía la gama del Ypsilon con una versión muy lógica

Gonzalo Serrano prueba la última apuesta de Lancia, un híbrido fabricado en Zaragoza que roza los 25.000 euros

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El Lancia Ypsilon vuelve al mercado con una propuesta directa. No busca ser el más potente. Ni el más tecnológico. Busca ser equilibrado. Y ahí está su mayor acierto. Durante años, Lancia fue sinónimo de estilo. Pero ahora añade algo más. Sentido práctico. Este nuevo modelo combina diseño, eficiencia y equipamiento. Todo en un formato compacto pensado para el día a día.

Lo primero que destaca es su enfoque global. No sobresale en un único apartado. Pero sí cumple en todos. Tiene buena imagen. Buen comportamiento. Y una calidad percibida por encima de la media.

Así es el nuevo Lancia Ypsilon

En el apartado mecánico, apuesta por la lógica. Un motor 1.2 turbo de 100 CV. Con 205 Nm de par máximo. Asociado a un cambio manual de seis velocidades y tracción delantera.

Las prestaciones son correctas. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos. Y alcanza los 194 km/h. Todo con un consumo contenido de 5,2 l/100 km. Un equilibrio entre rendimiento y eficiencia.

También cuida las emisiones. Con 119 g/km de CO₂, se mantiene en niveles razonables. Esto lo convierte en una opción interesante para quienes buscan un coche funcional sin complicaciones.

Tres acabados disponibles

La gama se organiza en tres acabados. El básico, llamado Ypsilon, ya es muy completo. Incluye pantalla doble de 10,25 pulgadas, conectividad total y cuadro digital. Todo lo necesario.

Además, suma climatizador automático, sensores de luz y lluvia y sistema de arranque sin llave. Un equipamiento que en otros modelos suele ser opcional. Aquí viene de serie.

En seguridad, también cumple. Incluye mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y sensores traseros. Además de múltiples airbags y sistemas de asistencia a la conducción.

El precio es otro de sus puntos fuertes. Parte desde 20.619 euros. Una cifra razonable para lo que ofrece. Y que lo sitúa en una posición competitiva dentro del segmento.

Por encima, los acabados HF Line y LX suben hasta 23.596 euros y 23.619 euros. Añaden más detalles. Pero la base ya está muy bien resuelta.