Alberto Cercós García 17 OCT 2026 - 21:11h.

En 'Más Que Coches', Gonzalo Serrano se pone al volante del Lancia Ypsilon HF

Gonzalo Serrano prueba el SUV híbrido más 'premium' del mercado actual, el DS7

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Lancia quiere recuperar el terreno perdido y lo hace mirando a su pasado, aunque con una receta completamente distinta. Las míticas siglas HF vuelven a escena, esta vez sin el rugido de un motor de gasolina, pero con 280 caballos eléctricos y una puesta a punto que busca algo más que llamar la atención. Gonzalo Serrano se ha puesto al volante del Lancia Ypsilon HF en 'Más que coches' y lo tiene claro: «Es un diseño diferente a lo que estamos acostumbrados últimamente y es un diseño con personalidad, vintage pero hecho hoy en día». Los guiños al legendario Stratos de rally y el elefante rojo del logotipo recuerdan que aquí hay mucha historia detrás.

La verdadera sorpresa, sin embargo, está en lo que no se ve a simple vista. Este pequeño deportivo desarrolla 280 CV, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 5,6 segundos y alcanza los 180 km/h. Su batería de 54 kWh permite recorrer alrededor de 370 kilómetros, mientras que una recarga rápida del 20% al 80% necesita unos 27 minutos. Pero Lancia no se ha limitado a colocar un motor potente en un coche compacto: incorpora un diferencial autoblocante Torsen, suspensión rebajada, vías ensanchadas y frenos Alcon para controlar la entrega de potencia y mejorar su comportamiento en curvas.

Del interior a la carretera: así es el Lancia Ypsilon HF

El interior también juega sus cartas. Dos pantallas de 10,2 pulgadas, botones físicos para manejar el climatizador y unos asientos deportivos inspirados en los del Delta HF Integrale combinan tecnología y nostalgia. El sistema SALA permite gestionar el sonido, la climatización y la iluminación ambiental. Serrano destaca, además, que las plazas traseras ofrecen espacio suficiente para plantearse un viaje, pese a tratarse de un modelo de apenas 4,08 metros de longitud. El maletero ofrece 309 litros, ampliables hasta los 1.100 al abatir los asientos.

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Según las cifras ofrecidas por Serrano durante la prueba, el Lancia Ypsilon HF cuesta unos 42.300 euros. No es precisamente una compra modesta para un coche de este tamaño, pero su propuesta va más allá de la potencia: busca diferenciarse por su diseño, su puesta a punto y sus sensaciones al volante. «Frena muy bien, tiene un buen tacto de frenada y además el coche luego también es muy estable», explica el periodista. Su veredicto final resume la apuesta italiana: «Un coche con personalidad propia».