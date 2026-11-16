Pepe Jiménez Sevilla, 16 NOV 2026 - 12:00h.

El colombiano se ejercitó de manera parcial

Cucho Hernández, seguido por varios clubes de la Serie A

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El Cucho Hernández arranca apretando. El atacante colombiano del Betis comenzó la sesión de entrenamiento de este lunes con sus compañeros y, tras unos primeros ejercicios, se marchó al gimnasio para seguir trabajando en su recuperación. Sus opciones ante el Sevilla, muy presentes.

Porque en el Betis no pierden la esperanza con el punta verdiblanco. Los primeros plazos tras su lesión apuntaban a varias semanas que le dejarían sin opciones ante el Sevilla, pero la buena sintonía del delantero y el buen hacer del equipo médico invitan a ser optimistas. Al menos en parte.

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Manuel Pellegrini se muestra prudente, no quiere correr riesgo alguno teniendo otro encuentro de la Champions League tan cerca, pero en la entidad verdiblanca reconocen que el Cucho Hernández aún tiene algunas opciones de jugar ante el Sevilla.

Parrott, titular en el Sánchez-Pizjuán... a falta de la última decisión

Se recupere o no el Cucho, lo que sí parece claro es que Troy Parrott será el delantero titular ante el Sevilla. A menos que el irlandés vuelva lesionado de la concentración con su selección, lo lógico es que el ex de la liga holandesa arranque el encuentro y, según transcurra, tenga opciones el colombiano.

Lo único que haría modificar esta línea sería que Manuel Pellegrini pensase en Nelson Deossa o Aitor Ruibal como delanteros centros, algo que, dado que el catalán trabajará todos los días con sus compañeros, tampoco debe ser descartado al 100%.