Basilio García Sevilla, 16 NOV 2026 - 13:20h.

No será la primera vez que juegue en Nervión, pero sí su debut en un derbi como visitante

Antony no se rinde y trabaja en sus días libres con el foco puesto en el derbi

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Dentro de poco se van a cumplir dos años desde la llegada de Antony al Real Betis Balompié. Su irrupción el mercado de invierno de 2025 fue espectacular, el club tiró la casa por la ventana para quedárselo en propiedad meses más tarde, aprovechando la colaboración del jugador, y ha sido uno de los grandes responsables de las sonrisas casi perennes en los rostros de los aficionados verdiblancos.

Pero a Antony le queda una asignatura pendiente de la que se va a desquitar, si todo marcha como se espera, este sábado. Aún no ha jugado un derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán y se encuentra ante la primera oportunidad de vestir la casaca de las trece barras en el feudo del Sevilla FC. Estuvo el año pasado, pero en un palco, por lo que no sabe lo que es pisar el césped del estadio del eterno rival en una fecha tan señalada.

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Cronológicamente, cabe tener en cuenta que cuando Antony llegó en el mercado de enero de 2025, el derbi de Nervión de esa temporada ya se había disputado. El Sevilla ganó por la mínima con gol de Lukebakio de penalti el 6 de octubre de 2024, y el brasileño no llegaría hasta el 25 de enero, casi cuatro meses más tarde. Sí participó en el derbi de vuelta en el Benito Villamarín, en el que el Betis ganó por última vez en Heliópolis al eterno rival antes de que comenzaran las obras. Fue titular y jugó el partido completo.

La espina de la 2025/26

El siguiente derbi fue en Nervión, el 30 de noviembre del pasado año. Sin embargo, Antony no pudo jugarlo. En la jornada anterior, ante el Girona en La Cartuja, fue expulsado por golpear fortuitamente en la cara a Joel Roca al intentar rematar de chilena. Tras la revisión en el VAR, vio la roja y aunque el Betis intentó recurrir por todos los medios, el partido de sanción fue inevitable.

Antony, no obstante, fue protagonista en el Sánchez-Pizjuán, ya que acudió al estadio y pudo presenciarlo desde un palco, no sin mantener algún que otro rifirrafe con los aficionados sevillistas que estaban próximos a él en la grada de Preferencia. Antes y después estuvo con sus compañeros en el césped, apoyando y celebrando con ellos la victoria ante el conjunto sevillista. En el partido de vuelta, en La Cartuja, fue titular, completó el partido y marcó el primer gol en el minuto 16, aunque fue de los que terminó más compungido después de que el derbi acabara en empate a dos.

Eso sí, el de Sao Paulo sí ha jugado una vez en el coliseo nervionense. Fue con el Manchester United en los cuartos de final de la UEFA Europa League 2022/23, uno de los días más recordados por la afición blanquirroja. El conjunto inglés fue una sombra ante el Sevilla de Mendilibar y Antony también. Eso fue en abril de 2023, y nadie le diría entonces al brasileño que su regreso a ese estadio sería para jugar el inigualable derbi sevillano. Será, si todo marcha bien y Manuel Pellegrini así lo decide, el próximo sábado.