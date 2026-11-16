Tres grandes incógnitas en el Betis de cara al derbi contra el Sevilla

Álvaro Borrego 16 NOV 2026 - 21:12h.

El centro del campo, el extremo derecho y la referencia ofensiva, las tres grandes dudas del once del Betis

El primer derbi de Antony en el Sánchez-Pizjuán

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El Real Betis ha comenzado la preparación del derbi contra el Sevilla FC que se celebrará el próximo sábado, a partir de las 18:30 horas, en el Sánchez-Pizjuán. Una cita trascendental para el transcurso de la temporada y que podría suponer todo un impulso de confianza antes de la visita al Slovan de Bratislava, ante el que los verdiblancos podrían certificar el pase a las rondas eliminatorias de la Champions League. Para el duelo contra el eterno rival Manuel Pellegrini cuenta con la totalidad de la plantilla disponible, a expensas de que se vayan incorporando los internacionales y siempre y cuando que Cucho Hernández, que este lunes realizó trabajo parcial para el grupo, se recupere a tiempo para el encuentro.

A cinco días para la disputa del partido poco o ningún aficionado se atrevería a acertar con el posible once que pondrá en liza el entrenador. Ya sea por el compromiso que se juega tres días después, por los estados de forma -para bien o para mal- de algunos de sus futbolistas, o por el poco tiempo de readaptación que tendrán algunos de los internacionales, son varias las incógnitas que reposan sobre la alineación que pueda estar meditando Manuel Pellegrini.

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En la defensa no se atisban muchas dudas y salvo sorpresa el entrenador alineará a su equipo de gala, con Natan y Bartra como ejes flanqueados por Héctor Bellerín y Fran García en los costados. La primera gran incertidumbre aparece en el centro del campo. Con Marc Roca como incuestionable, la principal duda por resolver es saber quién le acompañará en el doble pivote. Nelson Deossa está prácticamente descartado para salir de inicio, dado que Manuel Pellegrini rara vez apuesta por un internacional que apenas tendrá un entrenamiento o dos nada más volver de su selección.

La lógica en los últimos precedentes coloca a Pablo Fornals como favorito, pero Manuel Pellegrini podría tener otros planes reservados para el castellonense y darle la oportunidad a Dani Ceballos, quizás el jugador más en forma del Betis en las últimas semanas. Por merecimientos, debería ser el utrerano quien jugase de inicio. El ex del Real Madrid fue el gran valedor del triunfo ante el Elche y una vez pasado el periodo de adaptación física, ya está en plenitud de condiciones para tener una mayor carga de minutos. Fornals o Ceballos, he ahí la primera gran duda del once del entrenador.

La segunda aparece en el costado derecho. El rendimiento de Antony está muy lejos de lo que se le presupone y Manuel Pellegrini podría decidir reservarlo en vistas a lo que pueda ocurrir en la segunda mitad, también con la visita a Bratislava en el horizonte. Luis García Plaza podría plantear un partido físico y en ese caso Manuel Pellegrini podría optar por tirar a Pablo Fornals a un costado, con el propósito de tener más control en el primer tramo de partido. En caso de buscar una alternativa más natural, volvería a emerger la figura de Aitor Ruibal como posible opción de inicio.

La última y quizás la más compleja junto a la duda del extremo es la del delantero centro. Cucho Hernández vuelve tras lesión y en caso de poder entrar en la convocatoria parece muy complejo que pudiera salir de inicio. Troy Parrott sería la solución natural, pero el irlandés juega este martes con Irlanda y en caso de llegar muy cargado de minutos Manuel Pellegrini podría apostar ahí por Aitor Ruibal, solución que siempre le ha dado sus frutos.