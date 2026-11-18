Pepe Jiménez Sevilla, 18 NOV 2026 - 10:44h.

Luis García Plaza continúa sin contar con todos sus internacionales

El Sánchez-Pizjuán pone en el escaparate a Rubén Vargas

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Rubén Vargas, presente en la sesión del miércoles. El Sevilla se ejercitó esta jornada en el Sánchez-Pizjuán con la vuelta de algún internacional y, especialmente, con la presencia del extremo suizo, que tenía previsto probarse con sus compañeros para conocer su disponibilidad tras perderse el último encuentro con Suiza por unas leves molestias físicas.

Con la presencia aún de algunos jóvenes para completar el entrenamiento y a la espera del retorno de jugadores como Giorgi Kochorashvili o Gabriel Suazo, que apunta al viernes como único día de trabajo con sus compañeros, la gran novedad de la jornada fue la presencia de Rubén Vargas con sus compañeros.

Criticado tras la cita ante el Alavés, el extremo se incorporó más tarde con Suiza debido a una gastroenteritis y, posteriormente, salió antes de tiempo de la convocatoria debido a unas leves molestias físicas, situaciones que se suman para estar muy atento a su evolución y su posible disponibilidad ante el Betis.

Fofana, Isaac Romero y Kike Salas, sin problemas

En otro orden, conociendo las ausencias de los lesionados José Ángel Carmona y Alfon, además del eterno ausente Marcao, los que sí se ejercitaron con sus compañeros con total normalidad fueron Fofana, Kike Salas e Isaac Romero, jugadores que han ido combinando trabajo de césped con el del gimnasio en este parón internacional.

Luis García Plaza espera tener prácticamente completa a su plantilla este jueves a la espera de que Gabriel Suazo llegue para el viernes después de jugar con Chile dos amistosos y comerse un importante desplazamiento en avión, situación que, a pesar de todo, no debería poner en peligro su titularidad ante el Betis.

De igual manera, el técnico atenderá a los medios de comunicación el próximo viernes para analizar toda la actualidad de su plantilla y las diferentes dudas existentes alrededor de su alineación ante los de Manuel Pellegrini.