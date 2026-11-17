Pepe Jiménez Sevilla, 17 NOV 2026 - 22:16h.

El malagueño, convencido de que este año "podemos hacer cosas bonitas"

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Isco Alarcón, capitán del Betis, ha pasado por los medios oficiales de la entidad verdiblanca para repasar la actualidad del equipo en la previa del derbi ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. El futbolista malagueño ha dejado claro que siente que "ese es el equipo más completo desde que llegué", insistiendo en que "el cartel de favorito no vale para nada, si nos relajamos, nos puede igualar cualquiera".

Sin derrotas aún en los derbis disputados como jugador del Betis, Isco Alarcón atiende a con una sonrisa, asegurando que "todo se puede mejorar" y que llega "muy ilusionado a la cita".

Tras perderse los dos últimos derbis por lesión, Isco Alarcón llega a encuentro diferente al que le reconoce que "tiene otro sentir". "Estaba acostumbrado a jugar El Clásico, el Real Madrid-Atleti... Este partido dura dos semanas. Viéndolo desde dentro y desde fuera, puedo decir que es totalmente diferente. Es un partido increíble. Así está la ciudad, se paraliza".

Cuestionado por lo ocurrido el pasado año en los derbis, donde se ganó con cierta facilidad en el Sánchez-Pizjuán y se empató en La Cartuja, Isco Alarcón advierte que "es lo que tiene el fútbol. Las expectativas no tienen nada que ver con el partido, lo de favorito no indica nada. Es el que menos errores cometa, el que más acierte. Es lo que marca la diferencia. El año pasado en su campo ganamos, en el nuestro lo tuvimos prácticamente hecho y en un momento, si te relajas, cualquier equipo te iguala, como nos pasó con el Navalcarnero. Tenemos que aprender para seguir mejorando. Debemos ser cada día un poco mejores".

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En este sentido admitió que él ayuda a los nuevos para adaptarse a esta cita, pero entiende que "con las entrevistas, todo el mundo habla de eso, ellos ya lo sienten, ahora solo les llega sentirlo el día del partido. Seguro que pensarán como yo, que es uno de los más especiales que se puede jugar como jugador. Si ganamos, pues mucho más". "Es algo que lo vivimos todos. Me pasó a mí cuando llegué, cualquier cosa que hacía, incluso en el cole o en el súper, siempre estaba la conversación. Es muy bonito sentir esa cercanía", añade.

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Cuestionado por el Sevilla, equipo al que evita nombrar en todo momento, Isco Alarcón indica que "está consiguiendo buenos resultados, están en puestos de Europa. Han dado un salto respecto a resultados. Sabemos, por lo que hemos vivido, todos los partidos son complicados, fuera de casa, incluso más. Vamos a vivir un ambiente hostil. Será un partido duro, pero confiamos en nuestro equipo. Intentaremos jugar al fútbol, que es lo mejor que sabemos. A partir de ahí, intentaremos sacar los tres puntos".

Ese punto de dificultad, el malagueño espera remediarlo con el apoyo de un público que "siempre se nota". "Siempre se escucha bien fuerte el himno del Betis allí, vemos de camino muchísimo ambiente. Como en prácticamente todos los campos. En Alemania fue una locura. El bético se hace notar y nosotros lo sentimos en cada campo, sin importar el frío ni el calor. A nosotros nos da muchísimo".

Partido a partido, la única receta para "conseguir cosas importantes"

Finalmente, Isco Alarcón aparcó la próxima cita en Champions League y recordó que la "única receta" para cumplir objetivos es ir día a día. "Son momentos claves de la temporada, son los que te permiten llegar a final de temporada con oportunidades, en LALIGA de entrar en Champions, en Champions de pasar de ronda y en Copa, es una competición que nos ilusiona mucho. El otro día sufrimos mucho, pero contentos de habernos clasificados. La final se juega en La Cartuja, donde jugamos siempre, y nos hace mucha ilusión".

"Lo llevo diciendo desde el principio, es una temporada muy ilusionante. Personalmente creo que es el Betis más completo desde que estoy aquí. Sentí algo especial el día de la previa del primer equipo de Champions, se me ponían los pelos de punta pensando que aquí se pueden conseguir cosas importantes. El fútbol es muy resultadista, pero el equipo está trabajando bien, están saliendo los resultados y tenemos que seguir siendo humildes", añadía antes de cerrar su entrevista con un ilusionante mensaje sobre su estado físico. "Es verdad que ha habido momentos muy duros, en pretemporada no pensaba que estaría a este nivel de ritmo y sensaciones. Por ahí contento, ojalá no pase ninguna desgracia más, ojalá seguir disfrutando mucho tiempo del fútbol. Con la ilusión del primer día".