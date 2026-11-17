Basilio García Sevilla, 17 NOV 2026 - 11:17h.

Solo Gabriel Suazo puede superar los 90 minutos de juego en esta ventana

El pacto de Stassin con Bélgica; ya en Sevilla y mirando al derbi

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Aunque los parones por los partidos de las selecciones sirven en muchos casos para dar descanso a muchos jugadores, también crea situaciones complicadas de gestionar. Es el caso tanto del Sevilla FC como del Real Betis Balompié, que han tenido que preparar el derbi del próximo sábado sin una cantidad importante de jugadores internacionales.

“Es el derbi de los derbis, pero es verdad que los dos tenemos mucha gente fuera”, reconocía Luis García Plaza hace unos días en Radio Nacional de España. En el caso del entrenador madrileño son siete los jugadores que se han marchado, a los que hay que sumar a un Nico Guillén que se fue con la selección española sub 19 pero que cuenta con pocas opciones de jugar el derbi.

Con todo, y aunque hay que tener en cuenta los kilométricos viajes que han sumado cada uno, no pinta mal el panorama para el entrenador sevillista. Solo uno de los jugadores que se han marchado con sus selecciones tiene ocasión de superar los 90 minutos de juego en estas dos semanas. Se trata de Gabriel Suazo, que jugó el primer amistoso contra Colombia al completo y que en la madrugada del martes al miércoles tendrá otro compromiso ante el combinado cafetero, esta vez en Santiago de Chile. Será el último en llegar y, si no hay inconvenientes, jugará ante el Betis con apenas un entrenamiento con su equipo.

Del resto, hay hasta cuatro jugadores que no han sumado minuto alguno en los dos partidos de sus selecciones en esta ventana. Odysseas con Grecia, Sangante con Senegal, Robbie Ure con Escocia y Rubén Vargas con Suiza no han participado. En este último caso, se cayó de la convocatoria en el duelo ante Escocia por precaución al haber sentido unas molestias leves, se le espera el miércoles en la capital hispalense y no debería tener problemas para llegar al derbi.

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Además, Lucas Stassin jugó el viernes 81 minutos con la selección sub 21 de Bélgica ante Alemania -dando dos asistencias-, pero se reincorporó el lunes a los entrenamientos del Sevilla tras haber pactado con su seleccionador que no jugaría ante Italia, en un partido que acabó en empate a dos goles.

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El caso de Kochorashvili

Por último, Giorgi Kochorashvili tiene unas circunstancias particulares. Concentrado con Georgia, no jugó el primero de los partidos al encontrarse suspendido por acumulación de amonestaciones. Su selección juega este martes por la noche ante Ucrania en Eslovaquia, si gana se mantendrá en la Liga B y si no jugará el play off por el descenso a la Liga C de la UEFA Nations League. Aunque dispute el partido completo, tampoco superará los 90 minutos en estas dos semanas de parón.