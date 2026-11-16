Basilio García Sevilla, 16 NOV 2026 - 17:47h.

El delantero es el primer internacional en regresar a la ciudad deportiva

José Ignacio Navarro pide "paciencia" para Stassin y Robbie Ure

Compartir







El Sevilla FC, tras la jornada de descanso de este domingo, ha regresado el lunes al entrenamiento en sesión vespertina y Luis García Plaza ya empieza a recuperar a los jugadores que han estado en estos días con sus selecciones. El primero en reincorporarse ha sido Lucas Stassin, que estará en la capital hispalense toda la semana del derbi y apunta a titular para medirse ante el Real Betis Balompié.

El delantero cedido por el Saint-Etienne ha estado concentrado con la selección belga sub 21 y, de hecho, brilló el viernes en el partido que disputó ante Alemania, dando dos asistencias -de bonita factura- y estrellando un balón en la madera. Sin embargo, no estará en el partido de este lunes ante Italia y todo obedece a un motivo: el derbi.

Lucas Stassin ha regresado antes de tiempo, y es que había llegado a un acuerdo con Gill Swerts, el seleccionador sub 21 de Bélgica, para disputar solo el primer partido y liberarse del segundo. El atacante regresó a Sevilla en las últimas horas y ya en la tarde de este lunes se ha puesto a las órdenes de Luis García Plaza.

Dentro de las dudas que generan los delanteros, el jugador nacido en Braine-le-Comte está el primero en la lista de preferencias del técnico madrileño, que le ha colocado de titular siempre que ha estado al cien por cien. Stassin no quiere perder ese ‘privilegio’ y, tras perderse por lesión la anterior convocatoria de su selección, ha pedido marcharse antes de tiempo y quiere estar en el choque ante el Real Betis, como diría aquel, sí o sí.

PUEDE INTERESARTE Chidera Ejuke pide al Sevilla la negociación por su renovación

Ventaja para ser titular en la delantera

Así, partirá con ventaja con respecto a Robbie Ure, que sí juega este lunes con Escocia ante la Suiza de Rubén Vargas -que ha salido de la convocatoria por unas pequeñas molestias- y tardará más días en volver.

El que sí ha participado este lunes en el entrenamiento con el grupo ha sido Isaac Romero, que estuvo trabajando en el gimnasio durante la pasada semana. También ha estado Jon Guridi tras haber jugado con la selección de Euskadi ante Venezuela el sábado en San Mamés. Youssouf Fofana, por su parte, sigue ejercitándose al margen siguiendo un cuidado programa de recuperación, mientras que Marcao y Miguel Sierra también se retiraron por sus lesiones. Alfon, por su parte, está pendiente de ser intervenido por su lesión de rodilla.