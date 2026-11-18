Tito González Sevilla, 18 NOV 2026 - 15:20h.

El griego atendió a las cámaras de ElDesmarque en la previa del derbi

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Odysseas Vlachodimos toma la palabra. El guardameta del Sevilla, uno de los pocos que podría repetir como titular respecto al once blanquirrojo el pasado año en el Sánchez-Pizjuán, atendió a las cámaras de ElDesmarque en los días previos al encuentro y mandó un claro mensaje sobre lo que se vive con este encuentro: "Crazy".

En un perfecto español tras casi dos años en Sevilla, Vlachodimos asegura que "el ambiente está muy bien, son partidos muy intensos, calientes, intensos... un partido crazy", decía el griego antes de insistir en que "vamos todos juntos para este partido".

En los próximos días podrás disfrutar de la entrevista al completo en ElDesmarque.