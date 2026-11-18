Javi Rayo 18 NOV 2026 - 11:44h.

Dani Alves se encuentra de gira por todo el mundo predicando la ve y contando sus experiencias carcelarias

Dani Alves y Joana Sanz, el motivo religioso que ha acabado con su matrimonio: "Se siente sola"

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Dani Alves ha sido noticia en los últimos días después de confirmarse su ruptura con la modelo canaria Joana Sanz, con quien tiene una hija en común y con quien ya está en proceso de divorciarse. Tras su salida de la cárcel en 2025, el exjugador del FC Barcelona se "obsesionó" con la religión según palabras de su ya expareja. Desde entonces, no ha parado de viajar por el mundo predicando la fe evangelista. Basta con echar un vistazo en redes sociales para hacernos una idea de cómo son esas conferencias religiosas donde el ex del Sevilla habla de su experiencia en la cárcel de Barcelona y pide no endiosar a ningún futbolista.

Dani Alves, de futbolista a predicador

Dani Alves narra cómo llegó a cobrar 113 euros al mes por sus trabajos en prisión después de haber llegado a ser uno de los futbolistas mejor pagados de todo el mundo: "No os afanéis, no os preocupéis si estáis pasando por problemas porque el pecado te encadena, el pecado te ensucia, por eso yo he estado 40 años preso, no 14 meses. La mayor prisión no es una cárcel física, la mayor prisión es el pecado que habitaba en mí. Yo pasé un proceso muy duro. Yo conocí a Jesús, subía a mi celda y empezaba a claudicar. 'Te amo más que a mi vida', le decía. Entonces percibí que las cadenas se rompían", empieza diciendo Dani Alves.

"En la prisión, ganando 113 euros, yo era más feliz que ganando millones. Yo antes jugaba al fútbol y luego estaba en prisión limpiando la cárcel pero yo tenía a mi 'papá' conmigo. Yo me preguntaba, ¿para qué valen los millones de euros si Dios no está en ellas? ¿De qué vale ganar el mundo y no tener nada?", concluye.

El exinternacional brasileño pide también no endiosar a los futbolistas ni a ningún otro famoso: "Por muy grande que sea vuestra referencia en el fútbol, en la música o en cualquier otra cosa, cuestiónate si ellos te están llevando a la eternidad infernal. Ojo aquí, cuidado, porque a veces nosotros estamos poniendo por delante a futbolistas, artistas, famosos, en el lugar de Cristo...".