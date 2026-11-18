Pepe Jiménez Sevilla, 18 NOV 2026 - 14:51h.

El suizo aparca su futuro y recuerda que "soy muy feliz en Sevilla"

Rubén Vargas vuelve a entrenar con el grupo y disipa las dudas de cara al derbi

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Rubén Vargas quiere estar, sí o sí, ante el Betis. El atacante suizo, que se perdió la última cita con su selección por unas leves molestias musculares, se ha ejercitado este miércoles con sus compañeros y ha desvelado que habló con los servicios médicos de su selección para poder regresar antes a Sevilla.

Como sucedió con Lucas Stassin y Bélgica, Rubén Vargas ha desvelado este miércoles en los micrófonos de La Jugada de Canal Sur que, después de un primer triunfo de Suiza y teniendo en cuenta que la segunda cita era menos importante, habló con los médicos para no forzar.

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"Siempre quiero jugar, también con la selección, pero después del primer triunfo, el segundo partido no era tan importante. Hablé con el médico, hablé con el club y consideramos que era mejor tratarme para estar bien ante el Betis", confiesa mostrando su compromiso con el plan de Luis García Plaza.

En este sentido, Vargas admitió que se siente totalmente preparado y que "todos sabemos que he tenido dificultades desde el principio, tengo que escuchar a mi cuerpo y esa fue la decisión que tomamos. Hoy he tenido buenas sensaciones, estoy listo para el partido".

La ilusión de Rubén Vargas por vencer al Betis

Señalando al Betis como un equipo que "sabemos que lleva años jugando muy bien", Rubén Vargas advirtió que "nosotros también hemos empezado bien" y que "en el derbi pueden pasar todas las cosas. Tenemos confianza y estamos muy contentos de jugar este partido".

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"Ganar el derbi es algo grande para el club, para la ciudad y para los aficionados, especialmente si lo juegas en casa. Tengo ganas de jugar frente a mi familia de aficionados, quiero darlo todo para ganar ese partido", insistía antes de comentar, cuestionado por todo lo ocurrido ante el Alavés que él "cuando estoy en el campo me olvido de todo. Olvido todas las cosas que estuvieron y cuando estoy en el campo no estoy pensando en nada. Solo ayudar al equipo y yo estoy bien físicamente y mentalmente".

Rubén Vargas aparca su futuro... de momento

Finalmente, el suizo evitó entrar en demasía al hablar sobre su futuro y se limitó a decir que él es feliz en Sevilla a día de hoy. "Nunca se sabe. El fútbol es el día a día. Yo sé lo que tengo aquí, me encuentro muy bien con el equipo, con los entrenadores, con la ciudad y con la afición. Estoy muy feliz, solo pienso en mi trabajo, mi mente está en dar el 100% ahora".