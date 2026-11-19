Pepe Jiménez Sevilla, 19 NOV 2026 - 09:06h.

El mediocampista admite que no será sencillo seguir en el Sevilla, pero que "en el fútbol nada es imposible"

Fofana cambia el chip y se enfoca en el derbi

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Youssouf Fofana no se conforma. El mediocampista cedido por el Milan ha llegado a Sevilla dispuesto a cambiar su dinámica, recuperar su fútbol y, más importante, dar un plus a los de Nervión que les permita volver a la zona alta de la clasificación. El francés sabe que no es sencillo, sabe que el primer paso es ganar el derbi ante un "buen equipo" como el Betis, pero quiere más: "Si apuntas a la Luna, puedes alcanzar las estrellas".

En una extensa e interesante entrevista en Muchodeporte, el mediocampista galo repasa sus primeros meses en Sevilla, admite que no está aún totalmente preparado en lo físico y reconoce que "todos, presidente, dirección deportiva, entrenadores, nos están hablando del derbi".

Fofana confía en los suyos, cree que tienen opciones ante un equipo que "lleva unos años jugando en Europa" y se muestra optimista no solo para esta cita, sino para todo el campeonato de LALIGA.

"Si pensamos simplemente en no repetir lo de la temporada pasada, acabaremos haciendo lo mismo que el año pasado. Si pensamos en clasificarnos para Europa y jugamos como si quisiéramos estar en Europa, quizá nos quedemos justo por debajo", comenta en la citada entrevista antes incluso de decir que él piensa que si creen que pueden ser campeones de LALIGA, igual pueden quedar cuartos y aún así sería un buen año.

El realismo de Fofana con el Sevilla... y su pequeño guiño

Donde el mediocampista se muestra mucho más sosegado es cuando le preguntan por seguir en el Sevilla. Fofana recuerda que debe volver al Milan, que su cesión es de apenas un año, pero que promete dar el máximo por el club hispalense.

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"No soy dueño de mi destino", comenta el francés antes de dejar una pequeña puerta abierta a seguir en Nervión. "Es una posibilidad. Hablaremos con el presidente y con el resto, nada es imposible en el fútbol".