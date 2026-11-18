Álvaro Borrego 18 NOV 2026 - 21:47h.

El expresidente asegura que si le diesen la oportunidad "pondría a todo el mundo firme en una noche" y reconoce que a día de hoy no hay oferta en firme

Velocidad prudente en el proceso de venta del Sevilla; con discreción pero en marcha

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José María del Nido Benavente ha sido uno de los invitados en una de las mesas redondas organizadas por la Tertulia Sevillista Cisneros. Su reaparición pública ha sido uno de los platos fuertes de una sesión que ha contado también con otros personajes distinguidos como Álvaro Negredo, Manolo Jiménez, Pablo Blanco o Antonio Lappí, sobre el que precisamente tuvo unas palabras en su comparecencia. El que fuese presidente y máximo accionista del Sevilla FC se mojó sobre los movimientos accionariales que rodean a la entidad y su deseo eterno de retomar las riendas del club, aunque reconoce que eso es sumamente complejo a día de hoy. En ElDesmarque hacemos repaso a algunas de sus declaraciones más destacadas.

Un Sevilla FC con Del Nido Benavente como presidente: "Yo no me voy a postular porque llevo mucho tiempo postulándome y la gente me conoce y saben que a mí me dicen que tengo que ser presidente del Sevilla ahora mismo y me quito los auriculares, cojo un taxi porque el coche está lejos, está en la plaza de la Magdalena aparcado... Corriendo tardo poco, todavía estoy en forma, y estoy allí ya toda la noche poniendo a todo el mundo firme. No le digo lo que sería aparecer yo mañana por la Ciudad Deportiva, eso ya no se lo digo. Ni le digo lo que serviría de aliciente para los míos y de decreciente para los contrarios del sábado. Eso tampoco se lo digo... Pero usted imagíneselo".

La posible venta del Sevilla FC: "Yo a día de hoy creo que la venta del Sevilla es un bluf. Es mi opinión personal. Me he reunido con personas, entidades, fondos, representantes de multimillonarios que querían comprar el Sevilla desde el año 2016 a hoy y no ha llegado una oferta de verdad a los que somos los dueños de las acciones. Muchas veces se dice: 'Ha llegado una oferta de estas características'. Mire usted, el dueño del capital es el que exige lo que vale ese capital. El precio no lo pone ni el mercado ni el comprador, el precio lo pone el vendedor. Ni ha llegado de verdad una oferta económica razonable ni alguien que de verdad pegue el paso con una capacidad económica suficiente, a entender de los máximos accionistas actuales, como para que se dé esa posibilidad".

La oferta insuficiente de Antonio Lappí, allí presente: "Para salvarlo de lo que acabo de decir, no se consideró por los accionistas lo suficientemente importante como para ceder a ella. Es un empresario importante, un empresario sevillano, de postín y sevillista, pero no ha llegado a los números que pensamos los accionistas, no soy yo el único, la familia Carrión, la familia Castro, la familia Alés... y A-CAP, que tiene 15.000 acciones, también lo creen así".

Del Nido Benavente se centra en lo deportivo: "No es semana de críticas, de torpedear al consejo de administración, porque esta semana lo importante es ganarle al Real Betis Balompié, pero lo que hay que hacer es otro proyecto en el que estén al frente de la entidad las personas que sean capaces de revertir esta situación. Nada más".

A día de hoy no hay ninguna negociación abierta: "No puede haber un nuevo pacto porque entre otras cosas quienes tienen menos acciones quieren ser los que gobiernen. Yo le voy a cambiar la pregunta: ¿Usted conoce alguna sociedad del Ibex español en la que la compañía tenga pérdida los últimos cinco años, que revierta los fondos propios de +100 a menos 250 millones, los consejeros delegados remunerados y le sigan renovando el cargo? Cuando la encuentre, por favor escríbamelo y dígamelo. La salida no es que esto siga así, desgraciadamente es que esto va a seguir siendo así".