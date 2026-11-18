Álvaro Borrego 18 NOV 2026 - 22:48h.

El empresario sevillano confía en que la venta se pueda concretar una vez el Sevilla FC asegure la permanencia en Primera División

Antonio Lappi explica 'su' Sevilla: "Lo primero, el mejor director deportivo"

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Antonio Lappí ha sido uno de los protagonistas de las mesas redondas que ha organizado este miércoles la Tertulia Sevillista Cisneros. El empresario, firme opositor a comprar uno de los paquetes mayoritarios del Sevilla FC, ha aprovechado la ocasión para responder a José María del Nido Benavente, quien consideró que la venta del club es "un bluf". Lappí, cada vez con más peso en las esferas públicas, ofreció su visión sobre la situación actual de la sociedad y no dudó un segundo al decir que se siente "capacitado" para presidir todo un transatlántico como lo es la entidad hispalense. Incluso confía en que la venta se pueda cerrar antes de finalizar la temporada, con Goldman Sachs como posible principal acreedor. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Lappí responde a Del Nido Benavente y confía en la venta: "No, no es un bluf. Es una realidad que los sevillistas tenemos que vivir y tenemos que sufrir. Ahora mismo la situación ha tomado unos derroteros muy importantes. Ha llegado gente de primer nivel, algunos han sido bluf, pero algunos han sido gente de primer nivel. Llegaron, abrieron la puerta y cerraron. Ahora es diferente, ha llegado la banca más grande mundial ,que nos financia a nosotros, que es nuestro mayor acreedor y ha tomado esa responsabilidad. El problema no es vender. ¿De verdad tienen responsabilidad y saben el valor de la entidad los propios vendedores si quieren vender? El precio y el valor no están encontrados. Ese es el problema. Tienes que querer vender, pero le pones un precio y el problema es que el mercado no te da ese precio. Ahora vamos a ver cómo va todo. Yo he dicho en diferentes foros que la operación se va a cerrar, sin duda. Posiblemente antes de final de temporada, porque es lo que tiene sentido".

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Cuándo se podría alcanzar un acuerdo vinculante: "Será cuando nuestra entidad pueda garantizar matemáticamente que nos encontramos la próxima temporada en la máxima competición, porque sino no tendría sentido porque cambiarían los ingresos y nuestro patrimonio. ¿Se puede revertir? Claro que sí, pero también es mucho más complejo. La banca no está como estaba antes".

Una reforma de arriba hacia abajo: "La guerra accionarial ha sido una de las partes importantes, sin duda alguna, de lo que aquí ha pasado. Se lo digo muchas veces a Del Nido Benavente, que hizo una gran labor y no se le puede quitar, pero él fue realmente el que empezó de alguna manera, dentro de los éxitos y se empieza a acomodar, eso fue cuando de alguna manera empezó a mutar nuestra situación. A partir de ahí creo que las cosas hay que hacerlas de arriba hacia abajo. Primero para solucionar la estabilidad accionarial y a partir de ahí podremos solucionar el problema económico. Yo estuve ocho años en la gestión del club y teníamos que hacer malabares".

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Cuál es el modelo de club de Lappí: "Lo primero que haría es constituir un grupo de profesionales de primer nivel, que sepan y sean responsables de lo que vamos a hablar. Que sepamos darle tranquilidad a los máximos accionistas. Lo segundo es recuperar parte de ese conocimiento que hoy día ha seguido formándose en otras Ligas o en cualquier otro sitio y que nos puede venir bien. Y luego traer gente fresca, abrir las ventanas, gente que busque nuevos ingresos".