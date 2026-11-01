Pepe Jiménez Sevilla, 01 NOV 2026 - 16:47h.

Luis García Plaza reconoció que veía "incómodo" al francés

El uno por uno del Sevilla ante el Getafe en El Coliseum: varios suspensos en el equipo de Luis García Plaza

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Fofana enciende la alarma. El mediocampista del Sevilla, que firmó su peor encuentro desde que llegó al Sánchez-Pizjuán este domingo ante el Getafe, se marchó con molestias físicas en El Coliseum tal y como confirmó Luis García Plaza tras la cita.

Lento, superado por el ritmo e impreciso. Fofana dejaba señales de calidad, algún caño, alguna carrera, pero casi todas sus acciones acababan mal o la perdía incluso antes de tocarla y su equipo, evidente, lo notaba.

Luis García Plaza le miraba, intentaba aguantar su sustitución, pero tras el primer gol del Getafe, el técnico ex del Alavés no tuvo mayor remedio que sustituirle para introducir en el campo a Robbie Ure. La razón parecía su mal encuentro, pero tal y como comentó el entrenador en DAZN se debía a unas molestias "en la cintura".

"Tenía unas molestias, es verdad que es el partido que le he notado más incómodo y tenemos un partido en cuatro días, no podíamos arriesgar. Después creo que con Isaac y Stassin estábamos bien, por lo que con Robbie Ure buscábamos volver a esa dinámica", explicaba ante los micrófonos del citado medio.

Fofana, como Isaac Romero, pendiente de evolución

Con estas declaraciones, el Sevilla queda a la espera de la evolución tanto de Fofana, con esas pequeñas molestias, como de Isaac Romero, que solicitó el cambio en la primera mitad por unas molestias en la rodilla, para decidir su alineación de cara al partido ante el Alavés.

El conjunto blanquirrojo tendrá ahora varios días para recuperar no solo en lo físico, sino también en lo mental, donde el equipo pareció perder la conexión en Getafe, costándole los tres puntos que tenía en su bolsillo tras el tanto inicial logrado por Kike Salas.