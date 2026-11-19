El presidente de la RFEF mantiene la calma: "Respeto todas las opiniones, pero..."

"Lamine Yamal ha tenido que agachar las orejas con Carvajal en la Selección"

Compartir







A Rafael Louzán le han preguntado por primera vez por Luis Rubiales. Y sobre todo, por la posible moción de censura que se estaría tanteando el expresidente de la RFEF para volver a recuperar el trono de la Federación, una vez que ya se ha cumplido su inhabilitación de tres años de la FIFA tras lo sucedido en la final del Mundial femenino de 2023.

Lejos de buscar una confrontación, Louzán ha mantenido este jueves un tono sereno cuando le han preguntado por esta posibilidad, intentando eludir el tema y centrándose únicamente en el acto religioso realizado por la propia Federación.

"Respeto todas las opiniones, pero hoy es día de celebrar con el Apóstol esta Copa del Mundo. Hoy no voy a hablar de cuestiones que no tocan", dijo Louzán tras acudir junto a Luis de la Fuente a la ofrenda del Mundial al apóstol Santiago en la Catedral compostelana.

Louzán, de esta manera, eludió valorar un posible regreso de Rubiales y una posible moción de censura dentro de la RFEF: "Para mí hoy es un día muy especial. Llevamos recorrido dos tercios de toda España con la Copa del Mundo, cerca de 200.000 españoles han estado con el trofeo, que es de todos los españoles porque esta selección ha unido a todo un país", declaró.

Rafael Louzán, atento a los planes de Luis Rubiales

La noticia sobre el posible regreso de Rubiales saltó el miércoles por la noche, cuando la Cadena Ser avanzó que el expresidente, que ya ha cumplido los tres años de sanción que le impuso la FIFA y puede volver a ocupar cargos en el fútbol, estaría tanteando a distintos miembros de la Asamblea de la RFEF para valorar una posible moción de censura, derrocar a Louzán y volver a recuperar la presidencia de la Federación.