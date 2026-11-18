Alberto Cercós García 18 NOV 2026 - 10:50h.

Juan Mata acaba de anunciar que se retira y, de los campeones del Mundo en 2010, solo queda un futbolista 'en activo'

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La retirada de Juan Mata supone otro punto y aparte para una generación que cambió la historia del fútbol español. El campeón del mundo en Sudáfrica en 2010 anunció este miércoles que cuelga las botas después de veinte temporadas y una carrera repleta de títulos. Su adiós vuelve a poner el foco en los últimos supervivientes de aquella selección que tocó el cielo en Johannesburgo. Y, entre todos ellos, destaca Sergio Ramos. El defensa sevillano es el último integrante de aquel grupo que todavía no ha anunciado oficialmente su retirada, pese a llevar prácticamente un año alejado de los terrenos de juego.

La última vez que Ramos disputó un partido oficial fue el 7 de diciembre de 2025, en la vuelta de las semifinales del Apertura mexicano entre Monterrey y Toluca. El central marcó de penalti, pero su equipo cayó eliminado y aquella noche terminó también su aventura con Rayados. Desde entonces no ha vuelto a competir. Monterrey es su último club y no ha encontrado un nuevo destino. Su nombre ha aparecido ligado a diferentes opciones, pero ninguna negociación se ha convertido en fichaje. A sus 40 años, la incógnita sobre su futuro sigue creciendo.

Sergio Ramos sigue a tono sin desvelar su futuro

Lo curioso es que sus redes sociales cuentan una historia muy distinta a la de un futbolista que haya decidido despedirse. Ramos continúa publicando entrenamientos, sesiones de gimnasio y trabajo de fuerza para mantener a punto un físico que sigue cuidando al detalle. El camero quiere estar listo por si aparece una oportunidad para volver a vestirse de corto. Una rutina que comparte con sus seguidores y que alimenta la sensación de que todavía no ha cerrado la puerta al fútbol, aunque cada semana sin equipo haga más difícil imaginar su regreso.

Durante la noche del Día Internacional del Flamenco, Ramos volvió a dejarse ver entrenando. Mientras Juan Mata ya ha puesto fecha al final de su carrera y otros compañeros de aquella España campeona han encontrado su sitio lejos del césped, el sevillano continúa a lo suyo: gimnasio y esfuerzo. La imagen encaja con el mensaje que lleva meses trasladando: no se comporta como alguien que haya bajado definitivamente la persiana, sino como un jugador que espera una llamada. Sigue entrenando sin calendario de competición, pero con la exigencia de quien quiere estar preparado para regresar. No ha anunciado su retirada, tampoco tiene equipo y su último partido queda cada vez más lejos. De momento, sus entrenamientos hablan por él.