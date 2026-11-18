Juan Mata se retira: "A veces amar es dejar ir"
El campeón del mundo y de Europa con España anuncia que cuelga las botas tras una larga y exitosa trayectoria
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Otro campeón del mundo dice adiós. Juan Mata acaba de anunciar a través de un vídeo en sus redes sociales que cuelga las botas. El campeón del mundo y de Europa con la selección, que desde septiembre pasado se encontraba sin equipo, anunció este miércoles su retirada del fútbol profesional con un breve vídeo y un breve texto: "A veces, para amar... es dejar ir. GRACIAS FÚTBOL".
Mata puso así fin a una trayectoria que le ha llevado a pasar por ocho equipos y poner en su palmarés todos los títulos importantes que existen en el mundo del fútbol tanto a nivel de clubes como de selección.
¿Cuál es la trayectoria de Juan Mata?
El ya exfutbolista, nacido en Burgos en 1988, se formó en la cantera del Real Madrid y llegó a jugar en el Castilla, antes de dar el salto al fútbol profesional. Ahí se consolidó en el Valencia CF, club al que llegó en 2007 y se fue en 2011 con una Copa del Rey en su poder. Tras el cuadro che, triunfó en la Premier League, donde ganó muchos títulos tanto con el Chelsea como con el Manchester United. La temporada 22/23 la jugó en el Galatasary y después pasó por el Vissel Kobe, el Western Sydney Wanderers y el Melbourne Victory.
Palmarés: títulos ganados
Juan Mata se retira tras habar logrado 14 títulos oficiales principales, sumando los conseguidos con clubes y selecciones.
- Con clubes
Año
Título
Equipo
2008
Copa del Rey
Valencia
2012
FA Cup
Chelsea
2012
Champions League
Chelsea
2013
Europa League
Chelsea
2016
FA Cup
Manchester United
2016
Community Shield
Manchester United
2017
Copa de la Liga inglesa (EFL Cup)
Manchester United
2017
Europa League
Manchester United
2023
Liga turca (Süper Lig)
Galatasaray
2023
Liga japonesa (J1 League)
Vissel Kobe
- Con la Selección Española
Año
Título
2006
Europeo Sub-19
2010
Mundial de Sudáfrica
2011
Europeo Sub-21
2012
Eurocopa