María Trigo 18 NOV 2026 - 10:11h.

El campeón del mundo y de Europa con España anuncia que cuelga las botas tras una larga y exitosa trayectoria

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Otro campeón del mundo dice adiós. Juan Mata acaba de anunciar a través de un vídeo en sus redes sociales que cuelga las botas. El campeón del mundo y de Europa con la selección, que desde septiembre pasado se encontraba sin equipo, anunció este miércoles su retirada del fútbol profesional con un breve vídeo y un breve texto: "A veces, para amar... es dejar ir. GRACIAS FÚTBOL".

Mata puso así fin a una trayectoria que le ha llevado a pasar por ocho equipos y poner en su palmarés todos los títulos importantes que existen en el mundo del fútbol tanto a nivel de clubes como de selección.

¿Cuál es la trayectoria de Juan Mata?

El ya exfutbolista, nacido en Burgos en 1988, se formó en la cantera del Real Madrid y llegó a jugar en el Castilla, antes de dar el salto al fútbol profesional. Ahí se consolidó en el Valencia CF, club al que llegó en 2007 y se fue en 2011 con una Copa del Rey en su poder. Tras el cuadro che, triunfó en la Premier League, donde ganó muchos títulos tanto con el Chelsea como con el Manchester United. La temporada 22/23 la jugó en el Galatasary y después pasó por el Vissel Kobe, el Western Sydney Wanderers y el Melbourne Victory.

Palmarés: títulos ganados

Juan Mata se retira tras habar logrado 14 títulos oficiales principales, sumando los conseguidos con clubes y selecciones.

Con clubes

Año

Título

Equipo

2008

Copa del Rey

Valencia

2012

FA Cup

Chelsea

2012

Champions League

Chelsea

2013

Europa League

Chelsea

2016

FA Cup

Manchester United

2016

Community Shield

Manchester United

2017

Copa de la Liga inglesa (EFL Cup)

Manchester United

2017

Europa League

Manchester United

2023

Liga turca (Süper Lig)

Galatasaray

2023

Liga japonesa (J1 League)

Vissel Kobe

Con la Selección Española

Año

Título

2006

Europeo Sub-19

2010

Mundial de Sudáfrica

2011

Europeo Sub-21

2012

Eurocopa