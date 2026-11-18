Alberto Cercós García 18 NOV 2026 - 09:48h.

Fernando Morientes recuerda con Iker Casillas su etapa en el Valencia, con Joaquín Sánchez como gran protagonista

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Fernando Morientes ha recuperado una de esas anécdotas que explican por qué Joaquín Sánchez es mucho más que un futbolista dentro de un vestuario. El exdelantero ha recordado su etapa compartiendo equipo con el andaluz en el Valencia durante su intervención en el podcast de Iker Casillas, Bajo los Palos. Una convivencia que tenía una particularidad: ambos eran de los primeros en llegar cada mañana a la ciudad deportiva de Paterna y, además, compartían asiento en el vestuario. Una circunstancia que convirtió al atacante andaluz en uno de los protagonistas habituales de sus primeras horas del día.

Lo 'difícil' que era aguantar a Joaquín por las mañanas

"Mi compañero en la ciudad deportiva del Valencia y que se sentaba a mi izquierda en todos los entrenamientos, Joaquín... Pero Joaquín es Joaquín", comenzaba recordando Morientes. El exmadridista explicaba que los dos solían llegar pronto porque accedían a las instalaciones desde la zona norte, evitando así parte del tráfico que se encontraban quienes venían desde Valencia. Y ahí comenzaba el espectáculo. Porque Joaquín tenía una rutina prácticamente innegociable: nada más encontrarse con su compañero, siempre tenía algo que contarle.

"Como se sentaba a mi lado todas las mañanas, pero sin excepción, 'Moro, te voy a contar un chiste buenísimo'", relataba entre risas. Una frase que, lejos de ser una anécdota puntual, se convirtió en una especie de ritual diario. El problema llegaba después, cuando Morientes comprobaba que aquel chiste no tenía una única función ni una sola audiencia. Joaquín lo repetía durante toda la jornada, aprovechando cualquier oportunidad para volver a arrancar una carcajada a sus compañeros.

La situación terminó siendo tan habitual que el propio delantero tuvo que buscar la manera de ponerle freno. "Llegó el momento que cuando llegaba medio dormido, 'bueno, te voy a contar un chiste'. 'Jaco, cuéntalo cuando estemos todos porque después lo escuchan'", recordaba. Una petición que retrata perfectamente la personalidad de Joaquín y su capacidad para convertir cualquier momento en una oportunidad para hacer reír. Morientes ha dejado así una divertida ventana a aquel vestuario del Valencia, donde el talento futbolístico convivía con las bromas constantes de uno de los personajes más carismáticos del fútbol español.