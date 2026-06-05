Fran Fuentes 05 JUN 2026 - 11:41h.

El exjugador y analista se moja sobre los dos jugadores que le faltan en el combinado nacional

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Fernando Morientes ha comparecido en un acto publicitario en el que ha valorado numerosas cuestiones de actualidad, desde las elecciones al Real Madrid a las leyendas que se han posicionado junto a Enrique Riquelme, hasta el triunfo de la Selección Española frente a Irak antes de poner rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En este sentido, el exjugador y comentarista de LALIGA tiene muy claro que le han faltado dos futbolistas en su lista de 26 jugadores.

En primer lugar, advierte que no quiere faltar al respeto a Luis De la Fuente ni a los jugadores que ha citado el técnico vasco: "No soy de montar polémicas. Respeto mucho las decisiones de la jerarquía de la gente y, en este caso, siempre he defendido mucho a Luis de la Fuente porque es el seleccionador que conoce a los jugadores a la perfección. El momento actual, lo que pueden dar...", reconoce.

Eso sí, también tiene sus preferencias, en base a lo mucho que ha podido ver a lo largo del curso: "Evidentemente, a todos nos gustan más unos que otros. Yo soy, este año, por mi trabajo de comentarista y de análisis de fútbol, me ha gustado mucho Moleiro, me ha gustado mucho Fornals, me han gustado jugadores de ese estilo. Esos dos me vienen ahora mismo a la cabeza", admite.

Sin embargo, el problema ya no es tanto a quién llevar como a quién dejar fuera: "Pero, claro, cuando dices jugadores así... lo que debería decir, me ha gustado mucho Moleiro, me ha gustado mucho Fornals... ¿y a quién quito? La pregunta es, ¿a quién quito? En una lista de 22, 25 jugadores, no sobra a nadie y tampoco hace falta a nadie. Al final, el seleccionador es el que tiene que tomar esa decisión y, si es entrenador, es por algo", sentencia.