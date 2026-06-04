Pablo Sánchez 04 JUN 2026 - 22:56h.

Las canciones para animar a España durante el Mundial y que dan salsa al verano

Así jugaron los de Luis de la Fuente

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España no pasó del empate a un gol ante Iraq en el último amistoso en tierras españolas antes de poner rumbo a Estados Unidos, el penúltimo antes del inicio del Mundial. El combinado nacional, con ausencias importantes y muchos cambios, se adelantó por medio de Ferran Torres y vio como el rival igualaba antes del descanso tras un disparo que sorprendió a Joan García y que se coló en su portería.

En el segundo tiempo, con múltiples cambios en el banquillo y el debut de ocho de los nueve hombres que vinieron para reforzar los entrenamientos, España lo intentó pero el gol de la victoria no llegó.

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En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores de la Selección Española en su amistoso frente a Iraq.

Joan García (4): No estuvo fino en el tanto de Doski, que le sorprendió desde lejos. Único disparo a portería de Iraq en el primer tiempo.

Pedro Porro (5): Un par de imprecisiones atrás sirvieron para ver a Iraq asomarse en ataque, aunque sin peligro alguno.

Laporte (6): Clave en la acción del gol de Ferran, que nació de un robo suyo atrás. Sin más problemas atrás.

Jon Martín (5): Mantuvo el nivel de su compañero de demarcación. No destacó durante el primer tiempo, pero tampoco cometió errores llamativos.

Grimaldo (6): Activo durante el primer tiempo que jugó por su banda. Sin pasar apuros atrás y percutiendo mucho en ataque.

Marc Bernal (6): Le costó algo más entrar en juego al inicio, pero con el paso de los minutos fue activándose.

Gavi (5): Se le vio con ganas de demostrar y con mucha intensidad. Controló el juego y generó peligro en zona de tres cuartos.

Olmo (6): Trató de darle una marcha más al juego cuando el balón pasaba por sus pies. Algo atascado en los primeros compases. Atrevido a la hora de disparar.

Ferran Torres (7): Carrerón en solitario desde el centro del campo para el 1-0. Gran movimiento del Panda y disparo cruzado del delantero del Barça ante el que falla el portero.

Álex Baena (7): Disfrutó de la primera llegada importante de España con un tiro ajustado dentro del área. Rápida reacción del guardameta. Muy participativo en todas las acciones de ataque de su equipo

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Borja Iglesias (6): Gran recurso previo al tanto de Ferran. Movimientos muy inteligentes durante todo el encuentro.

Cambios

Eric García (6): Disfrutó de unos minutos muy plácidos, en los que apenas tuvo trabajo y se dedico a sacar el balón y vascular.

Yeremy (S.C.).

Gonzalo (5): Movimiento continuo entre centrales, pero sin llegadas.

Jesús Rodríguez (5): Se entregó durante los minutos de los que dispuso. Mucha carrera y presión.

Sergio Gómez (S.C.).

Marc Pubill (5): Entró para dar descanso a sus compañeros y disfrutó de sus primeros minutos con la selección absoluta.

Turrientes (S.C.).

Javi Guerra (6): Trató de plasmar su buen final de temporada en Mestalla con España. Buscó el dinamismo y la velocidad en las acciones con el balón en los pies. Se le vio con muchas ganas.

Leo Román (S.C.).

Javi Rodríguez (S.C.).