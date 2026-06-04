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En vídeo: el abrazo viral de Joselu a Gavi en su visita a la Selección Española

El abrazo viral de Joselu a Gavi en su visita a la Selección Española
Joselu abrazando a Gavi en su visita a la Selección. @SEFutbol
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Joselu Mato aprovechó su periodo de vacaciones para visitar a sus amigos y compañeros de la Selección Española. “Joe el míster”, ha bromeado el delantero antes de abrazar a Luis de la Fuente. “No me ha traído ni para ayudar a los jugadores”. Pero lo más sorprendente del vídeo publicado por la Selección Española ha sido el abrazo de Joselu con Pablo Gavi, una imagen que ya es viral. A muchos les ha sorprendido que el exjugador del Real Madrid haya podido reaccionar de esa manera con Gavi, uno de los referentes del FC Barcelona. Otros usuarios han reaccionado a favor del centrocampista culé afirmando que, fuera del terreno de juego, la personalidad del futbolista hace que se lleve bien con todos, sin importar la rivalidad y por eso es un fijo en la lista de Luis de la Fuente. Puedes ver el abrazo entre ambos en el vídeo superior.

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