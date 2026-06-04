En vídeo: el abrazo viral de Joselu a Gavi en su visita a la Selección Española
El sentido abrazo entre los dos futbolistas no ha tardado en hacerse viral provocando un sinfín de reacciones
La locura en el vestuario del Barcelona por la convocatoria de Gavi al Mundial 2026
Joselu Mato aprovechó su periodo de vacaciones para visitar a sus amigos y compañeros de la Selección Española. “Joe el míster”, ha bromeado el delantero antes de abrazar a Luis de la Fuente. “No me ha traído ni para ayudar a los jugadores”. Pero lo más sorprendente del vídeo publicado por la Selección Española ha sido el abrazo de Joselu con Pablo Gavi, una imagen que ya es viral. A muchos les ha sorprendido que el exjugador del Real Madrid haya podido reaccionar de esa manera con Gavi, uno de los referentes del FC Barcelona. Otros usuarios han reaccionado a favor del centrocampista culé afirmando que, fuera del terreno de juego, la personalidad del futbolista hace que se lleve bien con todos, sin importar la rivalidad y por eso es un fijo en la lista de Luis de la Fuente. Puedes ver el abrazo entre ambos en el vídeo superior.