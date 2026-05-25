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La locura en el vestuario del Barcelona por la convocatoria de Gavi al Mundial 2026

La locura en el vestuario del Barcelona por la convocatoria de Gavi al Mundial 2026
Gavi celebrando su convocatoria al Mundial 2026. @lamineyamal
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Pablo Gavi estará en el Mundial 2026. Después de un largo periodo de lesión y de poco a poco ir entrando en los partidos del Barcelona, el mediocentro será parte de la Selección Española. Y esto ha generado una gran fiesta en el vestuario culé, con Lamine Yamal y Frenkie De Jong celebrando con el sevilla.

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