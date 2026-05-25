Jorge Morán 25 MAY 2026 - 13:08h.

El mediocentro está presenta en la lista de Luis de la Fuente

Convocatoria de España para el Mundial 2026: novedades y ausencias

Compartir







Pablo Gavi estará en el Mundial 2026. Después de un largo periodo de lesión y de poco a poco ir entrando en los partidos del Barcelona, el mediocentro será parte de la Selección Española. Y esto ha generado una gran fiesta en el vestuario culé, con Lamine Yamal y Frenkie De Jong celebrando con el sevilla.