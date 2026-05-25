La locura en el vestuario del Barcelona por la convocatoria de Gavi al Mundial 2026
El mediocentro está presenta en la lista de Luis de la Fuente
Convocatoria de España para el Mundial 2026: novedades y ausencias
Pablo Gavi estará en el Mundial 2026. Después de un largo periodo de lesión y de poco a poco ir entrando en los partidos del Barcelona, el mediocentro será parte de la Selección Española. Y esto ha generado una gran fiesta en el vestuario culé, con Lamine Yamal y Frenkie De Jong celebrando con el sevilla.